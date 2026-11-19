Sunil Gavaskar on Mohammed Siraj: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को देख सभी लोग हैरान रह गए. गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट ने पहले टेस्ट में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया. मोहम्मद सिराज पिछले कुछ सालों से भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं. खासकर टेस्ट क्रिकेट में सिराज ने कई बार भारतीय टीम को मैच जिताया है. हालांकि इसके बावजूद सिराज को न्यूजीलैंड दौरे पर पहले टेस्ट में मौका नहीं दिया गया.

उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को प्राथमिकता दी गई. अब सिराज को प्लेइंग- 11 में शामिल न किए जाने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने सवाल उठाए हैं. सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें लगा था कि सिराज को पहले टेस्ट में मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आखिरी वनडे मैच खेला था. ऐसे में उनका न चुना जाना चौंकाने वाला फैसला है.

‘सिराज ने कभी निराश नहीं किया…’

सुनील गावस्कर ने सोनी स्पोर्ट्स से बात करते हुए मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से बाहर किए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सिराज ने कभी भी भारतीय टीम को निराश नहीं किया है. गावस्कर ने कहा, ‘जब वह टेस्ट टीम के साथ जल्दी नहीं जुड़े थे, तभी इसके संकेत मिल गए थे. जब उन्होंने आखिरी वनडे खेला तो मुझे लगा था कि वे उन्हें टेस्ट में खिलाने जा रहे हैं. लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है.’ गावस्कर ने आगे कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भारत को निराश किया है. उन्होंने भारत को कभी निराश नहीं किया.’ उनका कहना है कि सिराज की मौजूदा फॉर्म या लय में ऐसी कोई गिरावट नहीं आई थी, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर किया जाए.

इंग्लैंड में सिराज ने किया था धमाकेदार प्रदर्शन

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने साल 2025 के इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया. उस दौरे पर मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. गावस्कर ने कहा कि सिराज की गेंदबाजी में किसी तरह की कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी. उन्होंने आगे कहा, ‘उनकी गेंदबाजी में कुछ भी गलत नहीं हुआ है. उनकी लय अच्छी है. हाल ही में उन्होंने जो भी क्रिकेट खेला है मैंने जितना देखा है, वह बिल्कुल ठीक रहे हैं. उन्हें क्यों नहीं चुना गया यह मुझे नहीं पता. मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जिन खिलाड़ियों को उनसे पहले चुना गया है वे अच्छा प्रदर्शन करें.’

SENA देशों में सिराज के आंकड़े

SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में मोहम्मद सिराज के शानदार आंकड़े हैं. साल 2025 में सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाए थे. द ओवल के मैदान पर सिराज ने भारत को 9 विकेट लेकर यादगार जीत दिलाई थी. टेस्ट डेब्यू के बाद से SENA देशों में सिराज भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने इन देशों में 23 टेस्ट मैच में 91 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 4 बार 5 विकेट हॉल लिया है.