IND vs NZ: ऑकलैंड में कैसा है भारत का वनडे रिकॉर्ड, कितनी बार मिली जीत-हार? मैच से पहले जान लें आंकड़े

IND vs NZ 1st ODI: शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम 4 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करेगी. सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है. यह मुकाबला सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि मैच से आधे घंटे पहले टॉस किया जाएगा. हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-2 से जीत हासिल की है. ऐसे में गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया वनडे सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ करना चाहेगी. हालांकि यह टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा. दरअसल, ऑकलैंड के मैदान पर भारतीय टीम के आंकड़े अच्छे नहीं हैं, जो एक परेशानी की बात है. इस मैदान पर वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है. जानें ऑकलैंड में भारत का वनडे रिकॉर्ड…

ऑकलैंड में भारत का वनडे रिकॉर्ड

भारतीय टीम के लिए ऑकलैंड के ईडन पार्क में मैच जीतना आसान नहीं रहा है. खासकर वनडे क्रिकेट में यहां पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद खराब है. दरअसल, भारतीय टीम ने इस मैदान पर कुल 11 वनडे मुकाबले खेले हैं. इसमें भारत को सिर्फ 4 मैचों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, एक मैच टाई रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन और भी ज्यादा खराब है.

ऑकलैंड में भारत का आखिरी वनडे

ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था, जो 22 फरवरी 1976 को हुआ था. उस समय सुनील गावस्कर भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे. हालांकि भारत को न्यूजीलैंड से 80 रनों से करारी शिकस्त मिली थी. वहीं, इस मैदान पर भारत-न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच नवंबर 2022 में खेला गया था. उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया था. ऐसे में पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल करना शुभमन गिल की भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा. भारतीय टीम इस रिकॉर्ड में सुधार करना चाहेगी.

कब शुरू होगा मैच?

ऑकलैंड के ईडन पार्क में एक बार फिर भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत होने वाली है. यह मुकाबला आज यानी 4 नवंबर को खेला जाएगा, जो सुबह 7:30 बजे शुरू होने वाला है. इस मैच में भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते दिखाई देंगे.

पहले वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, नमन धीर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़, इशान किशन.

पहले वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड

हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, जैकब डफी, नाथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर, ब्लेयर टिकनर, टिम सीफर्ट, काइल जैमीसन.