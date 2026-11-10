IND vs NZ: चौथे वनडे से पहले बदली भारतीय टीम, राहुल-गिल ने छोड़ा साथ, 3 नए प्लेयर्स की एंट्री

Team India Squad Changes: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन में मंगलवार (10 नवंबर) को खेला जाना था. हालांकि बारिश की वजह से मैच शुरू नहीं हो पाया. हैमिल्टन में भारी बारिश के चलते मैच रद्द हो गया. अब 13 नवंबर को दोनों टीमों के बीच चौथा वनडे मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के स्क्वाड में बड़ा बदलाव हुआ है.

भारतीय कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भारत की वनडे टीम से अलग हो गए हैं. अब वे टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे, जिसके लिए वे दोनों वेलिंगटन जाएंगे. ऐसे में शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में वनडे सीरीज के आखिरी 2 मुकाबलों में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं, ईशान किशन आखिरी 2 वनडे के लिए टीम इंडिया की उप-कप्तानी करते दिखाई देंगे.

इन 3 नए प्लेयर्स की स्क्वाड में एंट्री

तीसरे वनडे के बाद भारत की वनडे टीम में कुल 3 नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी. विकेटकीपर के तौर पर कुमार कुशाग्र शामिल होंगे, जबकि तिलक वर्मा टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पर आएंगे. वहीं, तेज गेंदबाज यश ठाकुर भी आखिरी 2 वनडे मैच के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा होंगे. दरअसल, अंशुल कंबोज भी टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, जो आखिरी 2 वनडे मैच में नहीं खेलेंगे. उनकी जगह यश ठाकुर आखिरी 2 वनडे मैच के लिए टीम के साथ जुड़ेंगे.

भारत के लिए टेस्ट सीरीज काफी अहम

न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम है. दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. अगर भारत को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, तो इन दोनों टेस्ट में जीतना काफी जरूरी है. फिलहाल भारतीय टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम पहले नंबर पर मजबूत स्थिति में है.

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आखिरी 2 वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.