IND vs NZ 3rd T20I Weather forecast: गुवाहाटी में कैसा रहेगा मौसम? कैसी है पिच और क्या हो सकती है प्लेइंग-11, यहां जानें सब

By: JP Yadav | Published: January 25, 2026 9:02:07 AM IST

IND vs NZ 3rd T20I Weather forecast: न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर है. पांच मैचों की टी20 सीरीज के तहत रविवार (25 जनवरी 2026) को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा. टीम इंडिया सीरीज के दोनों शुरुआती मैच लगातार जीतकर 2-0 से बढ़त बना चुकी है. मौजूदा टीम जिस तरह से खेल रही है, ऐसे में टीम इंडिया रविवार का मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, वहीं न्यूजीलैंड की वापसी करने की कोशिश करेगी. सीरीज का तीसरा मैच गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम (बरसापारा) में खेला जाएगा.  इस स्टोरी में जानेंगे कि शहर में मौसम का क्या मिजाज रहेगा और क्या है भारत का इस स्टेडियम पर रिकॉर्ड?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, दिनभर मौसम का मिजाज ठीकठाक बना रहेगा. रविवार शाम के समय बारिश होने की संभावना नहीं के बराबर है. IMD के मुताबिक, रविवार को शाम 6 बजे के दौरान अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की अनुमान है. वहीं, अगले 2 घंटों के बाद यानी  रात 9 बजे तक अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. कुल मिलाकर खेल के लिहाज से तापमान बहुत ही अच्छा रहेगा. 

कितने बजे खेला जाएगा मैच और  कैसी है पिच

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला के एसीए स्टेडियम (बरसापारा) में रविवार (25 जनवरी, 2026) को शाम 7 बजे से खेला जाएगा.  इससे पहले 6 बजकर 30 मिनट पर दोनों टीमों के बीच टॉस होगा. एसीए स्टेडियम की पाटा पिच पर बल्लेबाजी हावी रहते हैं. ऐसे में यहां भी अगर 200 के पार रन बनें तो हैरानी नहीं होनी चाहिए. जानकारों का कहना है कि एसीए स्टेडियम (बरसापारा) की पिच लाल मिट्टी की होती है. शाम के समय पड़ती है. ऐसे में इस पिच पर गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. इस मैदान पर टीम इंडिया ने सिर्फ एक ही टी20 मैच जीता है जबकि 2 में हार मिली है.  नवंबर, 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को इस मैदान पर 5 विकेट से हराया था. इससे पहले 2022 में दक्षिण अफ्रीका को टीम इंडिया ने 16 रनों से हराया था. पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया था.

भारत की संभावित प्लेइंग-11 
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

 न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11 
 टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क/मैट हेनरी, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

