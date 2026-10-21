IND vs NZ: FREE में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज, किस चैनल पर आएगा LIVE मैच, पूरी डिटेल्स

IND vs NZ T20 Series LIVE Streaming: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में उतरने के लिए तैयार है. इस सीरीज का पहला मैच गुरुवार (22 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस सीरीज के लिए जमकर तैयारी कर रही है. फैंस को भारत-न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक सीरीज देखने को मिलेगी. हालांकि फैंस के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सीरीज के मुकाबले शाम 7 बजे से नहीं खेले जाएंगे.

न्यूजीलैंड में अलग टाइम जोन है, जिसके चलते सीरीज के मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर में खेले जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीरीज के मुकाबले कितने बजे शुरू होंगे? फैंस इस सीरीज को फ्री में बिना कोई पैसा खर्च किए कैसे देख सकते हैं? जानें इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स…

कितने बजे शुरू होंगे मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) टी20 सीरीज के सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे खेले जाएंगे. मैच से आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा. हालांकि ये मुकाबले न्यूजीलैंड के समय के हिसाब से शाम 8 बजे से शुरू होंगे. इसका मतलब है जहां भारत में इस मैच को दिन में लाइव देखा जा सकेगा, तो वहीं न्यूजीलैंड में ये मुकाबले रात के समय खेले जाएंगे.

कहां पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत बनाम न्यूजीलैंड (IND vs NZ) टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो सोनीलिव (SonyLIV) पर देख सकते हैं. यहां पर भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

अगर आप फ्री में भारत-न्यूजीलैंड का मुकाबला देखना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है. भारत में DD स्पोर्ट्स पर आप फ्री में इस सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.