IND vs NZ T20I: भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच के हाईएस्ट स्कोरर कौन? नंबर-1 पर शुभमन गिल, रोहित-कोहली टॉप-5 से बाहर

IND vs NZ T20I Highest Score: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में टीम इंडिया ने शुरुआती 2 मैचों में जीत हासिल कर 2-0 से बढ़त बना ली है. दोनों ही मैचों में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि अभी तक दोनों मैच में किसी भी खिलाड़ी के बल्ले से शतक नहीं आया है. इस सीरीज में अभी तक सबसे बड़ा निजी स्कोर 82 रन का रहा है, जो ग्लेन फिलिप्स ने पहले टी20 मुकाबले में बनाया था. वहीं, अगर ओवरऑल की बात करें, तो भारत-न्यूजीलैंड टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम दर्ज है. शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 मैच में सिर्फ 63 गेंद पर 126 रनों की पारी खेली थी. देखें टॉप-5 की लिस्ट…

भारत-न्यूजीलैंड T20I में हाईएस्ट स्कोरर

भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने साल 2023 में अहमदाबाद के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 गेंद पर 126 रनों की नाबाद पारी खेली थी. यह भारत बनाम न्यूजीलैंड के टी20 इंटरनेशनल मैच में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. इस मामले में सूर्यकुमार यादव दूसरे नंबर पर हैं. पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने साल 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 111 रनों की पारी खेली थी.

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कीवी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो (Colin Munro) हैं. उन्होंने साल 2017 में भारत के खिलाफ टी20 में मैच नाबाद 109 रन बनाए थे. फिर चौथे नंबर पर ईशान किशन आते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन बनाए थे. वहीं, 5वें स्थान पर केन विलियमसन का नाम आता है. पूर्व दिग्गज ने साल 2020 में भारत के खिलाफ टी20 मुकाबले में 95 रनों की पारी खेली थी.

126* रन- शुभमन गिल

111* रन- सूर्यकुमार यादव

106* रन- कॉलिन मुनरो

103 रन- ईशान किशन

95 रन- केन विलियमसन

91 रन- ब्रेंडन मैकुलम

89 रन- संजू सैमसन

84 रन- टिम साइफर्ट और अभिषेक शर्मा

कब होगा भारत-न्यूजीलैंड का अगला मैच?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज जारी है. इस सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा, जो वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में होगा. यह मुकाबला दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इस मैच में भारतीय टीम एक बार फिर न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेगी.