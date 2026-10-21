IND vs NZ: कीवी धरती पर कैसा है भारत का रिकॉर्ड, क्या अपने घर में भारी पड़ेगा न्यूजीलैंड? T20I में कौन असली बॉस

IND vs NZ Head To Head: भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर गई है. इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मल्टी-फॉर्मेट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. पहले दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच गुरुवार (22 अक्टूबर) को खेला जाएगा, जो क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेला गया था. दोनों टीमों की भिड़ंत फाइनल में हुई थी, जिसमें टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड का टी20 में कैसा रिकॉर्ड है…

न्यूजीलैंड में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

इस सीरीज के शुरू होने से पहले फैंस के बीच में चर्चा चल रही है कि न्यूजीलैंड में भारत का टी20 इंटरनेशनल में कैसा रिकॉर्ड है. आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 के बाद से भारत ने न्यूजीलैंड में एक भी टी20 मैच नहीं गंवाया है. न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड शानदार है. भारत ने साल आखिरी बार न्यूजीलैंड में साल 2019 में टी20 गंवाया था. इसके बाद से ही भारत ने कीवी धरती पर कोई भी टी20 मैच नहीं गंवाया है.

न्यूजीलैंड की धरती पर भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अभी तक कुल 12 मैच खेले हैं. इसमें भारत को 5 बार जीत मिली है, जबकि 4 मैचों में हार मिली है. इसके अलावा 3 मैच टाई रहे हैं, जिसमें भारत ने 2 मैच सुपर ओवर में जीते हैं, जबकि एक मुकाबला सुपर ओवर में भी टाई रहा है.

हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी?

आंकड़ों की बात करें, तो टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 31 मैच खेले गए हैं. इसमें से भारत ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि कीवी टीम ने 11 मैच जीते हैं. वहीं, एक मैच टाई रहा है. इस साल की शुरुआत में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. उस सीरीज में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया था.

कब खेला जाएगा पहला टी20 मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.