Suryakumar Yadav vs Mitchell Santner: टी20 क्रिकेट में किसकी कप्तानी का रिकॉर्ड है बेहतर? यहां देखें दोनों के रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav vs Mitchell Santner: इस साल के टी20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. टीम इंडिया ने अब तक कुल आठ मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सात मैच जीते हैं और केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 8, 2026 4:30:08 PM IST

Suryakumar Yadav Captaincy Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच ही नहीं, बल्कि दो कप्तानों के बीच भी दिलचस्प टक्कर माना जा रहा है. भारतीय टीम की कमान इस बार सूर्यकुमार यादव के हाथों में है और खास बात यह है कि वे पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं.

अपने पहले ही बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचा दिया है. अब उनके सामने एक और बड़ी चुनौती है—अगर भारत फाइनल जीत जाता है तो सूर्यकुमार यादव अपने पहले आईसीसी टूर्नामेंट में ही टीम को खिताब दिलाने वाले कप्तान बन सकते हैं.

टी20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन 

इस साल के टी20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. टीम इंडिया ने अब तक कुल आठ मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सात मैच जीते हैं और केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. भारत की एकमात्र हार साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई थी. इसके अलावा टीम ने बाकी सभी मुकाबले जीतकर फाइनल तक का सफर तय किया है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग—तीनों विभागों में भारतीय टीम का प्रदर्शन संतुलित और मजबूत रहा है. यही कारण है कि टीम पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही है.

न्यूजीलैंड भी मजबूत 

दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया है. कीवी टीम ने भी आठ मैच खेले हैं, जिनमें से छह में जीत हासिल की है और दो मुकाबलों में उसे हार मिली है. न्यूजीलैंड को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी, लेकिन बाकी मैचों में टीम ने शानदार खेल दिखाया. लगातार जीत के दम पर न्यूजीलैंड ने भी फाइनल में अपनी जगह पक्की की है.

कैसा है कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड?

अगर कप्तानी के रिकॉर्ड की बात करें तो सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का आंकड़ा काफी प्रभावशाली है. उन्होंने अब तक भारत के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है. इन मुकाबलों में भारत ने 39 मैच जीते हैं, जबकि आठ मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा दो मैच टाई भी रहे हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अब तक बेहद सफल रहा है और उनकी कप्तानी में टीम लगातार अच्छा खेल दिखा रही है.

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का रिकॉर्ड भी काफी मजबूत रहा है. उन्होंने अब तक 52 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से 28 मैचों में उनकी टीम को जीत मिली है, जबकि 18 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि जीत के आंकड़ों में वे सूर्यकुमार यादव से थोड़ा पीछे नजर आते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में न्यूजीलैंड की टीम भी काफी प्रतिस्पर्धी रही है.

टूर्नामेंट में दोनों टीमों का प्रदर्शन

आठ मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. दिलचस्प बात यह है कि इसी मैदान पर न्यूजीलैंड और भारत दोनों ही इस विश्व कप में एक-एक मैच हार चुके हैं. ऐसे में फाइनल में कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है और खिताब अपने नाम करती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा.

