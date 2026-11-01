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IND vs NZ: 5 मैच में 341 रन… ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, जीता POTS अवॉर्ड

Glenn Phillips POTS: न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में इतिहास रच दिया. उन्होंने इस सीरीज में 5 मैचों में 341 रन बनाए. यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 1, 2026 4:46:28 PM IST

ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड.
ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में जीता प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड.


Glenn Phillips World Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की. भारत ने शुरुआती 3 मैचों में ही जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था. हालांकि न्यूजीलैंड ने आखिर में पलटवार करते हुए लगातार 2 मैच जीते. न्यूजीलैंड की टीम भले ही यह टी20 सीरीज हार गई, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने सभी का दिल जीत लिया. न्यूजीलैंड के इस ऑलराउंडर ने पूरी सीरीज में अपने बल्ले से कहर बरपाया. इस टी20 सीरीज के 5 मैचों में ग्लेन फिलिप्स ने 113.66 की औसत और 185 के स्ट्राइक रेट से 341 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक आया. उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड (POTS) दिया गया.

ग्लेन फिलिप्स ने रचा इतिहास

29 साल के ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने भारत के खिलाफ पहले मैच में नाबाद 82 रन बनाए थे. इसके बाद दूसरे टी20 में 70 रन, तीसरे में 17 रन, चौथे में 107 रन और 5वें मुकाबले में 65 रन बनाए. इस पूरी सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने 5 पारियों में 341 रन बनाए, जो किसी भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा हैं. ग्लेन फिलिप्स किसी एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज फिल साल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल साल्ट ने साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 331 रन बनाए थे. अब ग्लेन फिलिप्स ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

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भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

ग्लेन फिलिप्स ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह एक कैलेंडर ईयर में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वह इस साल 2026 में भारत के खिलाफ सबसे 522 रन बना चुके हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 431 रन बनाए हैं. वहीं, साहिबजादा फरहान तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने इसी साल श्रीलंका के खिलाफ 398 रन बनाए हैं.

भारत ने 3-2 से जीती सीरीज

ग्लेन फिलिप्स के अर्धशतक के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 5वें टी20 में 7 विकेट से हराया. टीम इंडिया भले ही सीरीज का आखिरी मैच हार गई, लेकिन सीरीज अपने नाम कर ली. दरअसल, भारत ने शुरुआती 3 मैच जीतकर ही सीरीज पर कब्जा जमा लिया था. हालांकि इसके बाद मेजबान टीम ने वापसी की. न्यूजीलैंड ने आखिरी के 2 मैचों में भारतीय टीम को हराया, जिससे ये सीरीज 3-2 पर खत्म हुई.

Tags: Glenn Phillipshome-hero-pos-5ind vs nz
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