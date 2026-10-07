IND vs NZ: भुवी की वापसी, इन प्लेयर्स की हुई छुट्टी! न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम एलान, कौन अंदर-कौन बाहर?

Bhuvneshwar Kumar Team India Retrun: BCCI ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम का एलान कर दिया है. इस टीम की कमान श्रेयस अय्यर को सौंपी गई है, जबकि तिलक वर्मा को उप-कप्तानी सौंपी गई है. भारतीय टीम में 4 साल के लंबे समय बाद अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है. भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टी20 टीम में जगह दी गई है. उनके अलावा 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी इस टीम में शामिल हैं. वहीं, स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है.

भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. यह सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होगी. इस सीरीज में भुवनेश्वर कुमार 4 साल बाद भारतीय टीम की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. भुवी ने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ही साल 2022 में अपना आखिरी टी20 मुकाबला खेला था.

कौन हुआ अंदर, कौन बाहर?

न्यूजीलैंड दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह को टी20 टीम से बाहर रखा गया है. बुमराह के वर्कलोड को देखते हुए टी20 सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया गया है. टी20 सीरीज के बाद भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसके बाद 2 मैच की टेस्ट सीरीज भी होगी. वहीं, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं.

भारत की मौजूदा टी20 टीम से सिर्फ लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई को बाहर किया गया है. उन्होंने पिछले 3 टी20 मैचों में कोई विकेट नहीं लिया है. इसके चलते उन्हें बाहर किया गया है. उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है, जो इंजरी की वजह से बाहर चल रहे थे. भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के दौरान लगी साइड स्ट्रेन की चोट से उबरने के बाद टीम में वापस आए हैं.

🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia’s T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD — BCCI (@BCCI) October 6, 2026

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

शेड्यूल की बात करें, तो भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टी20 मैच 24 अक्टूबर को होगा, जबकि तीसरा 27 को खेला जाएगा. फिर चौथा टी20 मैच 30 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि पांचवां टी20 मुकाबला 1 नवंबर को हैमिल्टन में होगा.

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.