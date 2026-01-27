Home > क्रिकेट > भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?

भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?

New Zealand squad 4th T20I: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत दौरे पर वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन T20 में उसे लगातार बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेली गई इस सीरीज के पहले तीन मैचों में उसे बुरी तरह हराया गया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 27, 2026 4:58:23 PM IST

IND vs NZ T20 Match
IND vs NZ T20 Match


New Zealand squad 4th T20I: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत दौरे पर वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन T20 में उसे लगातार बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेली गई इस सीरीज के पहले तीन मैचों में उसे बुरी तरह हराया गया है. हालांकि सीरीज पहले ही हार चुकी है. लेकिन कीवी टीम आखिरी 2 मैचों में वापसी करने की उम्मीद कर रही होगी. लेकिन चौथे T20 मैच से पहले न्यूजीलैंड टीम में बदलाव हुआ है, जिसमें दो खिलाड़ियों को अचानक टीम से बाहर कर दिया गया है. तेज गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को बिना किसी चोट या बीमारी के घर वापस भेज दिया गया है.

You Might Be Interested In

रविवार को तीसरे T20 मैच में हार के एक दिन बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीम में इस बदलाव की घोषणा की. कीवी टीम ने बताया कि क्लार्क और रॉबिन्सन को टीम से रिलीज कर दिया गया है. दोनों खिलाड़ियों ने सीरीज में सिर्फ़ एक-एक मैच खेला था. दोनों पहले T20 का हिस्सा थे, जिसमें क्लार्क ने एक विकेट लिया था, जबकि ओपनर रॉबिन्सन ने 21 रन बनाए थे.

कौन हैं पाकिस्तान की इंफ्लूएंसर अलीना आमिर, जिनका प्राइवेट वीडियो हुआ लीक; भारत में भी लोग तलाश रहे MMS

न्यूजीलैंड ने टीम में बदलाव क्यों किया

इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से अचानक हटाने का कारण T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम के खिलाड़ियों की वापसी है. न्यूजीलैंड बोर्ड ने अपनी पोस्ट में इस फ़ैसले का कारण बताते हुए कहा कि जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट कैंप में शामिल हो गए है. इनमें से सीफर्ट शुरू से ही T20 सीरीज का हिस्सा थे और पहले ही दो मैच खेल चुके हैं, लेकिन ऑलराउंडर नीशम और तेज गेंदबाज फर्ग्यूसन अब टीम में शामिल हो रहे है.

You Might Be Interested In

4, 6, 6 के साथ वर्ल्ड कप के बड़े मंच पर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी, जड़ दिया धमाकेदार अर्धशतक

स्टार खिलाड़ी BBL और BPL में व्यस्त थे

अनुभवी ऑलराउंडर नीशम हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, जबकि फर्ग्यूसन ब्रेक पर थे. अब ये दोनों खिलाड़ी बुधवार 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले चौथे T20 मैच का हिस्सा होंगे. इन दोनों के अलावा, विस्फोटक ओपनर फिन एलन भी गुरुवार 29 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में टीम में शामिल होंगे और पांचवें मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. एलन बिग बैश लीग में खेल रहे थे, जहां उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 466 रन बनाए थे.

T20 WC 2026: अनुभव और फॉर्म का बैलेंस…दमदार पेस अटैक , होल्डर–शमर जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी; यहां देखें वेस्टइंडीज की घोषित स्क्वाड

You Might Be Interested In
Tags: New Zealand drops playersNew Zealand playingNew Zealand squad 4th T20INZ vs India T20 series
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?
भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?
भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?
भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?