भारत से सीरीज हारते ही बौखलाया न्यूजीलैंड, 2 धांसू खिलाड़ियों की अचानक क्यों की छुट्टी?

New Zealand squad 4th T20I: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारत दौरे पर वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है. लेकिन T20 में उसे लगातार बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले खेली गई इस सीरीज के पहले तीन मैचों में उसे बुरी तरह हराया गया है. हालांकि सीरीज पहले ही हार चुकी है. लेकिन कीवी टीम आखिरी 2 मैचों में वापसी करने की उम्मीद कर रही होगी. लेकिन चौथे T20 मैच से पहले न्यूजीलैंड टीम में बदलाव हुआ है, जिसमें दो खिलाड़ियों को अचानक टीम से बाहर कर दिया गया है. तेज गेंदबाज क्रिश्चियन क्लार्क और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को बिना किसी चोट या बीमारी के घर वापस भेज दिया गया है.

रविवार को तीसरे T20 मैच में हार के एक दिन बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में टीम में इस बदलाव की घोषणा की. कीवी टीम ने बताया कि क्लार्क और रॉबिन्सन को टीम से रिलीज कर दिया गया है. दोनों खिलाड़ियों ने सीरीज में सिर्फ़ एक-एक मैच खेला था. दोनों पहले T20 का हिस्सा थे, जिसमें क्लार्क ने एक विकेट लिया था, जबकि ओपनर रॉबिन्सन ने 21 रन बनाए थे.

न्यूजीलैंड ने टीम में बदलाव क्यों किया

इन दोनों खिलाड़ियों को टीम से अचानक हटाने का कारण T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम के खिलाड़ियों की वापसी है. न्यूजीलैंड बोर्ड ने अपनी पोस्ट में इस फ़ैसले का कारण बताते हुए कहा कि जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट कैंप में शामिल हो गए है. इनमें से सीफर्ट शुरू से ही T20 सीरीज का हिस्सा थे और पहले ही दो मैच खेल चुके हैं, लेकिन ऑलराउंडर नीशम और तेज गेंदबाज फर्ग्यूसन अब टीम में शामिल हो रहे है.

स्टार खिलाड़ी BBL और BPL में व्यस्त थे

अनुभवी ऑलराउंडर नीशम हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, जबकि फर्ग्यूसन ब्रेक पर थे. अब ये दोनों खिलाड़ी बुधवार 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में खेले जाने वाले चौथे T20 मैच का हिस्सा होंगे. इन दोनों के अलावा, विस्फोटक ओपनर फिन एलन भी गुरुवार 29 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में टीम में शामिल होंगे और पांचवें मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे. एलन बिग बैश लीग में खेल रहे थे, जहां उन्होंने पर्थ स्कॉर्चर्स को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 466 रन बनाए थे.