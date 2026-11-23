Shubman Gill on Mohammed Siraj: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीता हुआ मैच गंवा दिया. भारत के लिए यह ड्रॉ किसी हार से कम नहीं है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह किसी जीत के बराबर है. अब भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, इस मुकाबले में भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिला था.

क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मोहम्मद सिराज मैदान पर होते, तो नतीजा कुछ और सकता था. ऐसे में जब भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उनसे सिराज को ड्रॉ करने के फैसले को लेकर सवाल किया गया. शुभमन गिल ने प्लेइंग-11 के कॉम्बिनेशन को लेकर खुलकर बात की. जानें गिल ने क्या जवाब दिया…

सिराज को लेकर क्या बोले कप्तान गिल?

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को पहले टेस्ट में मौका न देने पर शुभमन गिल ने साफ जवाब दिया है. शुभमन गिल ने कहा कि वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको न खिलाने का फैसला मेरे लिए कठिन था. गिल ने बताया कि मैच से पहले ही उन्होंने सिराज को बता दिया था कि उनकी जगह किसी और को खिला जा रहा है. शुभमन गिल ने आगे कहा कि कभी-कभी हमें प्रदर्शन और फार्म को देखना पड़ता है. खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके वापसी कर सकते हैं. शुभमन गिल का कहना है कि मोहम्मद सिराज की फॉर्म को देखते हुए उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल नहीं किया गया. गिल ने कहा, ‘देखिए, हर खिलाड़ी के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वे अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं होते, और हमने मौजूदा फॉर्म के आधार पर सिलेक्शन किया.’

सिराज-जडेजा के न खेलने से कोई फर्क नहीं!

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंट दिया कि क्राइस्टचर्च टेस्ट में प्लेइंग-11 में कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा. हालांकि उन्होंने कहा कि पिच देखने के बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा. गिल ने कहा, ‘हम पहले पिच का आकलन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर खिलाड़ी अंतिम प्लेइंग-11 में बने रहेंगे. इसके अलावा जब गिल से पूछा गया कि क्या पहले टेस्ट मैच में सिराज और रविंद्र जडेजा की सटीक गेंदबाजी से कोई फर्क पड़ सकता था. इस पर शुभमन गिल ने साफ जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि सिराज और जडेजा के होने से कोई फर्क पड़ सकता था.

थक चुके हैं भारतीय गेंदबाज

कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि भारत के तेज गेंदबाज लंबे स्पेल के बाद थक चुके थे. भारतीय गेंदबाजों ने लगभग 50-50 ओवर गेंदबाजी की. ऐसे में यह भी ध्यान में रखा गया कि 3 दिन बाद अगला टेस्ट मैच भी है और कल ही टीम को ट्रेवल करना है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट अपने सभी गेंदबाजों को तरोताजा रखना चाहते थे. कप्तान शुभमन गिल को लगा कि पिच फ्लैट होने की वजह से 10 विकेट लेना मुश्किल था, लेकिन उनके गेंदबाजों ने मैदान पर अच्छा प्रयास किया.