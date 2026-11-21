IND vs NZ 1st Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपना शतक पूरा करने से चूक गए. नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल 98 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए. वह अपना शतक पूरा करने से सिर्फ 2 रन दूर थे, लेकिन फिर तेज गेंदबाज जैकब डफी का शिकार हो गए. जैकब डफी ने एक शानदार गेंद पर शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया. शुभमन गिल भले ही अपना शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास रच दिया है.

दरअसल, शुभमन गिल (Shubman Gill) पिछले 12 साल में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर बतौर कप्तान फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 101वें ओवर में जैकब डफी की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करके यह कारनामा किया था. शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया, जबकि भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में था.

जैकब डफी ने तोड़ा शुभमन गिल का दिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल तीसरे दिन के आखिरी सेशन में 98 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे. इसी दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी 125वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया. डफी की गेंद अंदर की ओर आई और फ्रंट फुट पर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे गिल को मुश्किल में डाल दिया. गेंद पैड से टकराकर ऑफ स्टंप पर जा लगी. इसके चलते शुभमन गिल अपना शतक पूरा करने से चूक गए. उन्हें निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

– Final over of the day. – Batting on 98*. FEEL FOR SHUBMAN GILL 💔 he missed a well deserving Hundred by just 2 runs. https://t.co/Ayi6oJHN4n — Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2026

शुभमन गिल ने खत्म किया 12 साल का सूखा

शुभमन गिल पिछले 12 सालों में न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं. आखिरी बार एमएस धोनी ने बतौर कप्तान साल 2014 में न्यूजीलैंड में टेस्ट फिफ्टी लगाई थी. इसके बाद से कोई भी भारतीय कप्तान ऐसा नहीं कर पाया. अब कप्तान शुभमन गिल ने उस सूखे को खत्म कर दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड में अपने पहले टेस्ट मैच में कप्तान के तौर पर 98 रनों की पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 2 छक्के आए.

भारत ने बनाई मजबूत पकड़

वेलिंगटन टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 118 रनों की लीड ले ली है. भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 85 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने 136 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 98 रनों की पारी खेली. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 55 रन बनाकर नाबाद रहे. फिलहाल तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन पर है. अब मैच के चौथे दिन भारतीय टीम तेजी से रन बनाकर बड़ी लीड लेना चाहेगी.