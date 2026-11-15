IND vs NZ: 4 मैच में महज 30 रन! न्यूजीलैंड में नहीं फिर फ्लॉप हुए रोहित शर्मा, एक भी मैच में नहीं चला बल्ला

IND vs NZ, Rohit Sharma: भारतीय स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप रहे. न्यूजीलैंड दौरे पर आखिरी वनडे मैच में रोहित शर्मा 13 गेंद पर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए. रोहित शर्मा शायद न्यूजीलैंड की धरती पर अपना आखिरी मुकाबले खेलने के लिए मैदान पर उतरे थे. ऐसे में फैंस को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि पूरी सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं आए थे. हालांकि रोहित शर्मा फिर भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर ने रोहित शर्मा को अपना शिकार बनाया. हालांकि इस सीरीज में यह पहली बार नहीं था, जब रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए. इससे पहले 2 मैचों में रोहित शर्मा खाता भी नहीं खोल पाए थे. रोहित शर्मा के लिए यह सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है.

रोहित शर्मा ने बनाए सिर्फ 30 रन

39 साल के रोहित शर्मा के लिए न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही है. 5 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 4 पारियों में बल्लेबाजी की. इन 4 पारियों में रोहित शर्मा महज 30 रन ही बना पाए. इसमें से 2 पारियों में रोहित शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए. पहली मैच में रोहित शर्मा डक पर आउट हुए थे. इसके बाद दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने 23 रन बनाए, जबकि तीसरा वनडे मैच रद्द हो गया. फिर चौथे वनडे मैच में रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए. इसके बाद पांचवें और आखिरी वनडे मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. इस वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का औसत सिर्फ 7.5 का रहा, जबकि स्ट्राइक रेट महज 62.5 का रहा.

एक भी 50 रन की पार्टनरशिप नहीं

भारत-न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के ओपनिंग ऑर्डर का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. 5 मैचों की वनडे सीरीज में भारत के सलामी बल्लेबाजों ने एक भी बार 50 रन ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं की. आखिरी बार साल 2017-18 में ऐसा हुआ था. अब करीब 8 साल बाद भारत ने फिर से उसी शर्मनाक रिकॉर्ड को दोहराया है. हालांकि इस वनडे सीरीज में सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, बल्कि भारत के टॉप-ऑर्डर के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे.

आखिरी वनडे मैच का क्या हाल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को पांचवां और सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही, भारत ने सिर्फ 34 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला. श्रेयस अय्यर सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अक्षर पटेल ने 46 रन बनाए. इसके बाद ईशान किशन ने पारी को संभाला. फिलहाल भारत ने 40 ओवर के बाद 8 विकेट खोकर 183 रन बनाए हैं. ईशान किशन 46 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर मोहम्मद सिराज उनका साथ देख रहे हैं.