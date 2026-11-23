IND vs NZ Viral Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. भले ही इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर पाई. हालांकि इस मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत ने खूब महफिल लूटी. पहले उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से खूब धमाल मचाया. ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने पहली पारी में अपने तूफानी अंदाज में 128 रन बनाए. सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि विकेटकीपिंग के दौरान भी ऋषभ पंत का एक मास्टरक्लास देखने को मिला.

दरअसल, जब वेलिंगटन टेस्ट के आखिरी दिन का खेल शुरू हुआ, तो डेवोन कॉन्वे और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे. दोनों कीवी बल्लेबाज क्रीज पर जम गए थे, जबकि भारत को विकेट की तलाश थी. इस दौरान ऋषभ पंत ने वाशिंगटन सुंदर को एक ऐसी सलाह दी, जिसके चलते थोड़ी ही देर में भारत को विकेट मिल गई. जानें पंत ने सुंदर को क्या सलाह दी…

पंत ने सुंदर को क्या सलाह दी?

भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने डेवोन कॉन्वे की पारी पर ब्रेक लगाने के लिए सुंदर को एक सलाह दी. ऋषभ पंत ने स्टंप्स माइक पर वाशिंगटन सुंदर को अपनी लाइन बदलने की सलाह देते हुए सुनाई दिए. ऋषभ पंत ने सुंदर ने कहा, ‘बाहर डाल सकता है थोड़ा.’ इस पर वाशिंगटन सुंदर ने पंत की बात मान ली और तुरंत उसी लाइन पर गेंद डालनी शुरू की. ऋषभ पंत ने वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) को पिच के खुरदरे हिस्से पर गेंदबाजी करने की सलाह दी थी और यह भी कहा था कि वे थोड़ा और बाहर गेंदबाजी कर सकते हैं. गेंद अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हुई और ऑफ स्टंप के पास गुड लेंथ पर गिरी. कॉनवे ने डिफेंस के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उनका बल्ला तिरछा हो गया और गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे (इनसाइड एज) से लग गई. गेंद उनके सामने वाले पैड पर लगी. विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत पूरी तरह अलर्ट थे. उन्होंने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर दोनों हाथों से कैच लपक लिया.

भारत नहीं जीत पाया मैच

भारतीय टीम ने भले ही डेवोन कॉन्वे को आउट कर दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पाए. न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में भारतीय टीम सिर्फ 5 विकेट ही ले पाई. न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने दूसरी पारी में जुझारू बल्लेबाजी की. वे दोनों बल्लेबाज टेस्ट के आखिरी दिन तक बल्लेबाजी जारी रखी. आखिर में मैच में 15 ओवर बाकी रहते ही दोनों टीमों ने मैच को ड्रॉ करने का फैसला किया.

भारत ने गंवाया जीता हुआ मैच

वेलिंगटन टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 368 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 720/9 का पहाड़ जैसा स्कोर बनाकर पारी घोषित की. इसके दम पर भारत ने 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली. ऐसे में भारतीय टीम की जीत लगभग तय मानी जा रही थी. इसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में आखिरी दिन तक बल्लेबाजी की. टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए थे, लेकिन भारतीय टीम को सिर्फ 3 ही विकेट मिल पाए थे. इसके चलते न्यूजीलैंड ने मैच को ड्रॉ करा दिया.