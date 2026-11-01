IND vs NZ: टी20 सीरीज खत्म, अब रोहित-विराट की बारी! न्यूजीलैंड के खिलाफ कब शुरू होंगे वनडे मैच?

India vs New Zealand ODI series Schedule: भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां पर 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई. भारतीय टीम ने इस सीरीज में 3-2 से जीत दर्ज की. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (1 नवंबर) को खेला गया, जो हैमिल्टन के सेडन पार्क में हुआ. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया. भारत की इस हार के साथ ही टी20 सीरीज खत्म हो गई. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.

भारतीय क्रिकेट फैंस इस सीरीज के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते दिखाई देंगे. ये दोनों भारतीय दिग्गज लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान पर दिखाई देंगे. रोहित-विराट को फिर से मैदान पर देखने के लिए फैंस वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के मुकाबले कब-कहां खेले जाएंगे?

भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की वनडे सीरीज 4 नवंबर यानी बुधवार से शुरू होगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर को वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में होगा, जबकि तीसरा मुकाबला 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में मुकाबला खेला जाएगा. फिर चौथा वनडे मैच 13 नवंबर को चौथा और 15 नवंबर को 5वां वनडे मैच खेला जाएगा. ये दोनों मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे. इसका मतलब है कि भारतीय टीम 11 दिनों के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैच खेलेगी. रोहित शर्मा और विराट कोहली पूरी तरह फिट हैं और इन सभी 5 मैचों के लिए उपलब्ध हैं.

पहला वनडे: 4 नवंबर 2026 (ईडन पार्क, ऑकलैंड)

4 नवंबर 2026 (ईडन पार्क, ऑकलैंड) दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026 (स्काई स्टेडियम, वेलिंगटन)

7 नवंबर 2026 (स्काई स्टेडियम, वेलिंगटन) तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026 न्यूजीलैंड (सेडन पार्क, हैमिल्टन)

10 नवंबर 2026 न्यूजीलैंड (सेडन पार्क, हैमिल्टन) चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026 (बे ओवल, माउंट माउंगानुई)

13 नवंबर 2026 (बे ओवल, माउंट माउंगानुई) पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026 (बे ओवल, माउंट माउंगानुई)

रोहित-विराट कर रहे जमकर तैयारी

रोहित शर्मा और विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पहले ही न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं. वे दोनों इस सीरीज के लिए जमकर तैयारियां कर रहे हैं. रोहित और विराट ऑकलैंड के मैदान पर नेट्स में खूब पसीना बहा रहे हैं. यहीं पर भारत-न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 3 वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 2 वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.