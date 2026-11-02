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IND vs NZ: रोहित-कोहली की वापसी का इंतजार खत्म, मगर मैच देखने के लिए कुर्बान करनी होगी नींद! कितने बजे शुरू होंगे वनडे मैच

IND vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते दिखाई देंगे. हालांकि रोहित-विराट को मैदान पर देखने के लिए फैंस को नींद कुर्बान करनी होगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 2, 2026 5:38:25 PM IST

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच कितने बजे शुरू होंगे?
भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच कितने बजे शुरू होंगे?


IND vs NZ ODI Series: भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ 2 दिन बाद मैदान पर उतरने जा रहे हैं. दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज खत्म हो गई है. इसमें भारतीय टीम ने 3-2 से जीत दर्ज की. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. ये सीरीज  बुधवार (4 नवंबर) को शुरू होगी. रोहित और विराट सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. वे दोनों लंबे समय बाद एक बार फिर भारतीय टीम की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. हालांकि इस सीरीज में रोहित और विराट को देखने के लिए फैंस को अपनी नींद कुर्बान करनी होगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज कितने बजे शुरू होगी. देखें पूरा शेड्यूल…

कब-कहां खेले जाएंगे वनडे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर को वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में होगा, जबकि तीसरा मुकाबला 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में मुकाबला खेला जाएगा. फिर चौथा वनडे मैच 13 नवंबर को चौथा और 15 नवंबर को 5वां वनडे मैच खेला जाएगा. ये दोनों मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेले जाएंगे.

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कितने बजे शुरू होंगे मैच?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) वनडे सीरीज के मुकाबले स्थानीय सनयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे. वहीं, भारतीय समयानुसार ये मुकाबले सुबह 7:30 बजे से खेले जाएंगे. इसके लिए सुबह 7 बजे टॉस होगा.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे: 4 नवंबर 2026 (ईडन पार्क, ऑकलैंड)
  • दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026 (स्काई स्टेडियम, वेलिंगटन)
  • तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026 न्यूजीलैंड (सेडन पार्क, हैमिल्टन)
  • चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026 (बे ओवल, माउंट माउंगानुई)
  • पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026 (बे ओवल, माउंट माउंगानुई)

पहले 3 ODI मैचों के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (सिर्फ पहले ODI के लिए), आकिब नबी.

चौथे और पांचवें ODI के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

Tags: home-hero-pos-3ind vs nzIndia vs New Zealandrohit sharmavirat kohli
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