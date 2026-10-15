IND vs NZ: न्यूजीलैंड दौरे पर 2 वनडे टीमों का प्लान! इन नए प्लेयर्स की चमकेगी किस्मत, जानिए सारी डिटेल्स

IND vs NZ ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज 17 अक्टूबर को खत्म होने वाली है. इसके बाद भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा शुरू होगा. इस दौरे पर भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज और आखिरी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी होगी. इस दौरे के लिए BCCI ने भारत की टी20 टीम का एलान कर दिया है. हालांकि अभी तक टेस्ट और वनडे टीम का एलान नहीं किया है.

भारतीय फैंस की नजरें वनडे स्क्वाड पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते दिखाई देंगे. इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, बताया जा रहा है है कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत 2 वनडे टीम का एलान कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि टीम का एलान कब होगा? किन नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा? जानिए सारी डिटेल्स…

कब होगा वनडे टीम का एलान?

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, अगले 2-3 दिन के अंदर भारत की वनडे स्क्वाड सामने आ जाएगी. BCCI ने सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी है. इसका मतलब है कि 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच कभी भी वनडे टीम इंडिया का एलान हो सकता है. बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज के बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी.

किस नए खिलाड़ी को मिलेगा मौका?

वनडे स्क्वाड के एलान से पहले खिलाड़ियों कि इंजरी भारत की टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ी सिरदर्द बने हुए हैं. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो हार्दिक पांड्या की जगह युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को मौका दिया जा सकता है. भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 2 वनडे टीम भेजने की तैयारी कर रही है. ऐसे में सूर्यांश शेडगे का वनडे टीम में सिलेक्शन पक्का माना जा रहा है. बता दें कि सूर्यांश शेडगे टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए खेल चुके हैं.

2 वनडे टीम का क्यों होगा एलान?

फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरी न्यूजीलैंड दौरे पर 2 वनडे टीम क्यों भेजी जाएगी? दरअसल, इसके पीछे की वजह टीम इंडिया का शेड्यूल है. वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज के बीच में काफी कम गैप है. वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी. ऐसे में भारतीय टेस्ट टीम का तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा. मौजूदा समय में भारत की वनडे टीम के कई खिलाड़ी टेस्ट टीम का भी अहम हिस्सा हैं. ऐसे में BCCI टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ियों को आखिरी 2 वनडे मैचों से आराम दे सकती है, जिससे वो टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी कर सकें. यही वजह है कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की 2 वनडे टीम चुनी जा सकती है.

भारत-न्यूजीलैंड का वनडे शेड्यूल