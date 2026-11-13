IND vs NZ: न वनडे में जगह, न टेस्ट की तैयारी का मौका… आखिर मोहम्मद सिराज के साथ क्या हो रहा?

Mohammed Siraj Ignored: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचौं की वनडे सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का चौथा मुकाबला माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर हो रहा है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब भारत की प्लेइंग-11 सामने आई, तो मोहम्मद सिराज का नाम उसमें नहीं था. अंशुल कंबोज के स्क्वाड से बाहर होने के बाद उम्मीद थी कि मोहम्मद सिराज को चौथे वनडे में मौका दिया जाएगा. हालांकि सिराज को इस मुकाबले में भी मौका नहीं मिला. उनकी जगह स्पिन स्टार कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. कुलदीप यादव को भी इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. अब सोशल मीडिया पर मोहम्मद सिराज को मौका न देने को लेकर बहस छिड़ी हुई है.

न वनडे में जगह, न टेस्ट की तैयारी का मौका?

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को चौथे वनडे मैच में मौका न मिलने के बाद सवाल है कि आखिर टीम इंडिया की मैनेजमेंट उनके साथ क्या कर रही है? दरअसल, मोहम्मद सिराज को अभी तक मौजूदा वनडे सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया है. पहले मैच में उन्हें इस वजह से मौका नहीं दिया गया था, क्योंकि वो इंडिया-ए के लिए अनऑफिशियल टेस्ट खेलकर आए थे. हालांकि बाद के मैचों में भी उन्हें मौका नहीं मिला.

मोहम्मद सिराज सिर्फ बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है. ऐसे में अगर सिराज को वनडे में मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्हें टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए स्क्वाड से रिलीज किया जा सकता था. हालांकि उन्हें स्क्वाड से रिलीज नहीं किया जा रहा है. अब इसके पीछे आखिर क्या वजह है, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है.

19 नवंबर शुरू होगी टेस्ट सीरीज

दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए मोहम्मद सिराज भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं. मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक हैं, जो टेस्ट सीरीज में अहम भूमिका निभाएंगे.

चौथे वनडे मैच का क्या हाल?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दबदबा हुआ है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 333 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. इसके बाद जब भारतीय टीम 334 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी, तो बिना खाता खोले 3 विकेट गंवा दिए. भारतीय टीम ने सिर्फ 9 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए हैं. फिलहाल ईशान किशन और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला है.