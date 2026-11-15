IND vs NZ: आखिरी वनडे नहीं खेला, फिर भी गुरनूर बरार ने सीरीज के असली हीरो, जीता POTS का अवॉर्ड

IND vs NZ POTS Award: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 3-1 से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम की. सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराया. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी कीवी टीम सिर्फ 187 रन पर ऑलआउट हो गई.

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी की. अर्शदीप सिंह ने कुल 3 विकेट चटकाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. हालांकि इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड उस खिलाड़ी को मिला, जो आखिरी वनडे मैच में मैदान पर भी नहीं उतरा. दरअसल, भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीता.

गूरनूर बरार को क्यों मिला POTS का अवॉर्ड?

भारतीय युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार (Gurnoor Brar) को भारत-न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. इस सीरीज में गुरनूर बरार ने 3 मैच खेले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 15.89 की औसत से 9 विकेट हासिल किए. उन्होंने पहले वनडे में 2 विकेट लिए थे, जबकि दूसरे वनडे मुकाबले में 4 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद तीसरा वनडे रद्द हो गया, लेकिन फिर चौथे वनडे में गुरनूर ने 2 विकेट हासिल किए. हालांकि आखिरी वनडे से पहले गुरनूर बरार को टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वनडे स्क्वाड से रिलीज कर दिया था. ऐसे में वह आखिरी वनडे मैच में नहीं खेल पाए.

पांचवें वनडे में क्या-क्या हुआ?

पांचवें वनडे की बात करें, तो इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 209 रन बनाए थे. भारतीय टीम की बल्लेबाजी निराशाजनक रही थी. भारत की ओर से अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 210 रनों का टारगेट दिया. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए यह टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी जीत के इरादे मैदान पर उतरे थे. भारत के गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए कीवी टीम को सिर्फ 187 रन के स्कोर पर रोक दिया. इसके दम पर भारत ने 22 रन से मुकाबला जीत लिया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए. वहीं, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट चटकाए. इसके अलावा आकिब नबी, नमन धीर और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट लिए.