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IND vs NZ: भारत से भिड़ने को न्यूजीलैंड तैयार, टेस्ट टीम का किया एलान, रचिन-कॉन्वे की वापसी; 3 प्लेयर बाहर

New Zealand Test Squad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टेस्ट टीम का एलान कर दिया है. इस टीम में रचिन रविंद्र और डेवोन कॉन्वे की वापसी हुई है, जो चोट से उबरने के बाद मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 11, 2026 11:44:11 AM IST

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम का एलान.
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम का एलान.


New Zealand Test Squad: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी स्क्वाड का एलान कर दिया है. बोर्ड ने 14 सदस्यीय टेस्ट टीम की कमान टॉम लैथम के हाथों में सौंपी है. इस टीम में टॉम ब्लंडेल विकेटकीपर के तौर पर खेलते दिखाई देंगे. वहीं, डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र , डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के व्हाइट बॉल कप्तान मिचेल सैंटनर भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो अभी वनडे सीरीज में कीवी टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें, तो काइल जैमीसन, हेनरी निकोल्स और ब्लेयर टिकनर जैसे खिलाड़ियों पर बोर्ड ने भरोसा जताया है. न्यूजीलैंड की टीम में ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड को उसकी धरती पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया था.

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रचिन-कॉन्वे की वापसी

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में रचिन रविंद्र और डेवोन कॉन्वे की वापसी हुई है. इन दोनों बल्लेबाजों के आने से कीवी टीम की बल्लेबाजी मजबूत हुई है. रचिन रविंद्र और डेवोन कॉन्वे दोनों ही भारत के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में चोट के कारण नहीं खेल पाए. रचिन रविंद्र को टी20 सीरीज से पहले एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान कंधे में चोट लग गई थी, जिसके कारण वह वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाए थे. वहीं, कॉनवे वनडे सीरीज से पहले कैच लेने की कोशिश में वह अपने साथी खिलाड़ी से टकरा गए थे. अब ये दोनों खिलाड़ी फिट हो गए हैं और टेस्ट सीरीज में वापसी कर रहे हैं.

इन 3 प्लेयर्स का कटा पत्ता

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुछ खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला है. इसमें तेज गेंदबाज विल ओ’रूर्के, बेन सियर्स और जैक फाउल्केस शामिल हैं, जो अलग-अलग कारणों से टीम का हिस्सा नहीं हैं. भारत के खिलाफ यह सीरीज न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भी काफी अहम होगी.

कब शुरू होगा टेस्ट सीरीज?

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-3 से हार मिली. इसके बाद मेजबान टीम ने वनडे सीरीज जीतने का मौका भी गंवा दिया. फिलहाल वनडे सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे हैं. इस वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. ये सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी, जिसका पहला मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा. 

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड

टॉम लाथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और विल यंग.

Tags: ind vs nzIndia vs New ZealandRachin Ravindra
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