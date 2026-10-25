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IND vs NZ: लगातार 2 हार के बाद कीवी टीम में खलबली! मैट हेनरी सीरीज से बाहर, टिकनर की वापसी

New Zealand Squad Update: भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में लगातार 2 हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. मैट हेनरी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं, जबकि ब्लेयर टिकनर की वापसी हुई है. कीवी टीम ने आगामी वनडे और टेस्ट सीरीज को ध्यान में रखते हुए टीम में बदलाव किए हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 25, 2026 11:17:50 AM IST

न्यूजीलैंड की टीम में बड़े बदलाव.
न्यूजीलैंड की टीम में बड़े बदलाव.


New Zealand Squad Update: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में न्यूजीलैंड को भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा. अब भारत-न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच 27 अक्टूबर (मंगलवार) को वेलिंगटन में खेला जाएगा. इससे पहले मेजबान टीम ने अपनी स्क्वाड में कई बड़े बदलाव किए हैं. ये बदलाव वर्कलोड मैनेजमेंट और रोटेशन के तहत किए गए हैं, क्योंकि इस सीरीज के बाद कीवी टीम को भारत के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेलना है.

न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी सीरीज के बाकी सभी 3 मैचों से बाहर हो गए हैं. अब मैट हेनरी सीधे 2 नवंबर को ऑकलैंड में वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा. मैट हेनरी को दूसरे टी20 मैच के दौरान चोट लगी थी. उनके पिंडली में खिंचाव की शिकायत थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ 2 ओवर ही डाल पाए थे.

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लॉकी फर्ग्यूसन खेलेंगे आखिरी 2 मैच

मैट हेनरी के अलावा कीवी तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भी दूसरे टी20 मैच के दौरान एहतियात के तौर पर मैदान से बाहर चले गए थे. अब वो तीसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाएंगे. हालांकि वो आखिरी 2 मैचों यानी चौथे और 5वें टी20 मुकाबले में वापसी करेंगे. वहीं, तीसरे टी20 मैच में लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन खेलते दिखाई देंगे. इस मैच के बाद वो वेलिंगटन में ही रुकेंगे और बेसिन रिजर्व में कैंटरबरी के लिए फोर्ड ट्रॉफी मैच में भाग लेंगे. इसका मतलब है कि वह अंतिम 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में वह फिर सीधे वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी करेंगे.

ब्लेयर टिकनर की टीम में हुई वापसी

मैट हेनरी के बाहर होने के बाद तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर की न्यूजीलैंड की टीम में वापसी हुई है. ब्लेयर टिकनर अब न्यूजीलैंड के लिए बचे हुए सभी 3 मैच खेलेंगे. इसके अलावा, जॉश क्लार्कसन अंतिम 2 मैचों के लिए टीम का हिस्सा बनेंगे. खास बात यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों को शुरुआत में चोटिल होकर बाहर हुए जैक फोल्क्स और मार्क चैपमैन की जगह 16 सदस्यीय टीम में रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया था. इसके अलावा, मैट फिशर तीसरे टी20 मैच के लिए कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन ट्रैवल करेंगे.

न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो का मैच

भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में न्यूजीलैंड को आसानी से हरा दिया. इसी के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. अब तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, कीवी टीम वापसी करना चाहेगी.

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