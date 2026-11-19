IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है. इस सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है, जिसके पहले दिन का खेल खत्म हो गया है. इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम की प्लेइंग-11 को लेकर है. दरअसल, इस टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया गया. सिराज की जगह अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाजों को प्राथमिकता दी गई.

अब मोहम्मद सिराज की प्लेइंग-11 में शामिल न किए जाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है. क्रिकेट के कई एक्सपर्ट्स और दिग्गजों ने भारतीय टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं. अब भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ की ओर से इस पर जवाब आया है. टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने टीम मैनेजमेंट के फैसले का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि जो कॉम्बिनेशन चुना गया है, वो इस मैच के लिए बेस्ट प्लेइंग-11 हैं.

सितांशु कोटक ने दी सफाई

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी. जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी अटैक को लीड कर रहे हैं, जिनका साथ आकाशदीप, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा दे रहे हैं. वहीं, मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 से दूर रखा गया. इस सवाल पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा, ‘सिराज के साथ कोई समस्या नहीं है. टीम चुनते समय हमें लगा कि यह बेस्ट इलेवन है. मुझे नहीं लगता कि सिराज को बाहर रखना गलत फैसला था. यह सिर्फ पहला दिन है. हम टीम का चयन केवल पहले दिन के लिए नहीं, बल्कि दूसरे, तीसरे और चौथे दिन को ध्यान में रखकर भी करते हैं.’ कोटक ने आगे कहा कि प्लेइंग-11 का कॉम्बिनेशन मैच के पहले दिन को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पांचों दिनों को ध्यान में रखकर चुना गया था.

जडेजा की जगह सुंदर को क्यों मिला मौका?

मोहम्मद सिराज के अलावा जडेजा को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग-11 में मौका दिए जाने को लेकर भी सवाल हो रहा है. इस सवाल पर बैटिंग कोट सितांशु कोटक ने कहा कि न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जिसके चलते यह फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि वाशिंगटन सुंदर को इसलिए चुना गया, क्योंकि उनके टॉप ऑर्डर में 4 बाएं हाथ के बल्लेबाज थे. कोटक का कहना है कि इस मैच के लिए बेहतरीन गेंदबाजी अटैक है.

प्रसिद्ध कृष्णा पर क्या बोले कोटक?

भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने प्रसिद्ध कृष्णा का भी बचाव किया. उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध कृष्णा अपने आक्रामक रवैये के कारण कभी-कभी महंगे साबित हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिए गए रनों के आधार पर उनका मूल्यांकन करना गलत होगा. उन्होंने कहा, ‘हम जानते हैं कि प्रसिद्ध एक आक्रामक गेंदबाज हैं और हम जानते हैं कि वह कुछ रन देंगे. जब उन्हें विकेट मिलते हैं, तो हमें यह पसंद आता है. जब उनकी पिटाई होती है, तो हमें यह पसंद नहीं आता. उन्हें देखने का यह एक अनुचित तरीका है.’

मैच के पहले दिन क्या-क्या हुआ?

पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन शानदार शुरुआत की. न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 70 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए. हालांकि इसके बाद भारतीय टीम को एक भी विकेट नहीं मिला. न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर गेंदबाजी की. हेनरी निकल्स ने शानदार शतक लगाया, जबकि फिलिप्स अपने शतक की बेहद करीब पहुंच गए. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 243 रन बना लिए. हेनरी निकल्स 113 रन और ग्लेन फिलिप्स 94 रन बनाकर नाबाद हैं. वहीं, भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि आकाशदीप और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट हासिल किए.