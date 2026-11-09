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IND vs NZ: 2 हार के बाद न्यूजीलैंड को बड़ा झटका! चोट के चलते सीरीज से बाहर हुआ मैच विनर, बदल गई पूरी टीम

IND vs NZ ODI Series: भारत के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बीच न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. वहीं, ब्लेयर टिकनर भी अगले 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में कीवी टीम ने एक नए खिलाड़ी को वनडे स्क्वाड में शामिल किया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 9, 2026 11:29:34 AM IST

भारत की खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बीच कीवी टीम को बड़ा झटका.
भारत की खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बीच कीवी टीम को बड़ा झटका.


IND vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. इस सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. न्यूजीलैंड के 2 बड़े स्टार खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं. तेजी गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ आखिरी 2 वनडे मैच नहीं खेलेंगे. फर्ग्यूसन को टी20 सीरीजके दौरान पिंडली में चोट लगी थी, जिसके बाद वो पहले 3 वनडे मैच से बाहर हो गए थे. अब वो आखिरी 2 वनडे से भी बाहर हो गए हैं.

वहीं, ब्लेयर टिकनर को दूसरे वनडे में हेलमेट पर चोट लगी थी, जिसके चलते वो 7 दिन के लिए बाहर हो गए हैं. बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को हैमिल्टन में तीसरे वनडे से पहले टिकनर के कवर के कवर के तौर पर बुलाया गया है. वहीं, मैट हेनरी को चौथे वनडे के लिए वापसी करने की सलाह दी गई है.

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NZC ने दिया अपडेट

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 9 नवंबर (सोमवार) को अपनी स्क्वाड को लेकर अपडेट दिया. बोर्ड ने बताया कि लॉकी फर्ग्यूसन टी20 सीरीज के दौरान लगी राइट-काफ टियर से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. इस बीच टिकनर को कनकशन से ठीक कर दिया गया है. हालांकि, वह ICC के जरूरी सात-दिन के स्टैंड-डाउन पीरियड को पूरा करेंगे. इसका मतलब है कि टिकनर अगले 2 मैच भी नहीं खेल सकेंगे. ऐसे में बॉलिंग ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को हैमिल्टन में तीसरे वनडे से पहले टिकनर के कवर के लिए बुलाया गया है. वो आखिरी 2 वनडे मैचों के लिए टीम में चुने गए थे, लेकिन अब उससे पहले ही टीम में शामिल हो जाएंगे. तेज गेंदबाज मैट हेनरी को चौथे वनडे मैच के लिए टीम में शामिल होने की सलाह दी गई है.

ये खिलाड़ी तीसरे वनडे से बाहर

तेज गेंदबाज मैट हेनरी और काइल जेमिसन पहले तीसरे वनडे के बाद वेलिंगटन में टेस्ट कैंप में शामिल होने वाले थे. हालांकि अब वो चौथे वनडे मैच के लिए भी रुकेंगे. NZC ने यह भी कन्फर्म किया है कि आखिरी 2 मैचों के लिए टीम में 2 और खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे. न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ तीसरे वनडे के एक दिन बाद बुधवार को टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वेलिंगटन जाएंगे. टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही टीम की घोषणा की जाएगी.

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे

बता दें कि न्यूजीलैंड के टीम वनडे सीरीज में 2-0 से पीछे चल रही है. सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में न्यूजीलैंड को भारत से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही कीवी टीम को इंजरी संकट से जूझना पड़ा है. रचिन रवींद्र (कंधे) और मार्क चैपमैन (हैमस्ट्रिंग) की चोटों के कारण उपलब्ध नहीं हैं, जबकि डेवोन कॉन्वे भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं. इसके बाद भी कीवी टीम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं  ले रही हैं.

तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमिसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम साइफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे, मैट हेनरी, काइल जैमिसन, निक केली, टिम साइफर्ट, विल यंग.

Tags: ind vs nz odi
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