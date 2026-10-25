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लाइव मैच में समोसे पर चर्चा! क्रिकेट छोड़ फालतू बात करने लगे रहाणे-राजदान? हिंदी कमेंट्री पर उठे सवाल

Ajinkya Rahane Commentary: भारत बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद हिंदी कमेंट्री पर सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल, लाइव मैच के दौरान अजिंक्य रहाणे और विवेक राजदान के बीच समोसे पर चर्चा शुरू हो गई. जानें उनके बीच क्या बातचीत हुई?

By: Ankush Upadhayay | Published: October 25, 2026 12:12:32 PM IST

लाइव कमेंट्री में रहाणे और राजदान के बीच समोसे की चर्चा.
लाइव कमेंट्री में रहाणे और राजदान के बीच समोसे की चर्चा.


Samosa Discussion in Live Commentary: भारत-न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच में लाइव कमेंट्री के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जिसके बाद फैंस हिंदी कमेंटेटर्स को ट्रोल कर रहे हैं. इस मैच के दौरान अजिंक्य रहाणे और विवेक राजदान लाइव कमेंट्री के समय मैच को छोड़कर खाने-पीने की बात कर रहे थे. इसको लेकर रहाणे और राजदान पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है. फैंस का कहना है कि हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट को छोड़कर फालतू बातों पर ज्यादा चर्चा होती है.

दरअसल, लाइव मैच के दौरान रहाणे और राजदान ने समोसे पर चर्चा शुरू कर दी. ऑन-एयर बातचीत के दौरान अजिंक्य रहाणे ने विवेक राजदान से पूछा कि विवेक, पहले हमें बताओ, समोसे कैसे थे? क्या तुम्हें मजा आया? इस पर विवेक राजदान ने अपने समोसे के प्रेम का जिक्र करते हुए कहा, ‘दिल्ली वाला हूं और जहां समोसा हो और मैं वहां न पहुंचूं, ऐसा हो नहीं सकता.’

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उन्होंने आगे बताया कि वे अनजाने में उस हॉल में समोसों की खुशबू सूंघकर खिंचे चले आए थे. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता नहीं था, शो चल रहा था. मैं तो ऐसे ही कैजुअली अंदर घुस गया. मैंने कहा, शायद आप लोग ब्रेक पर हों. वह समोसे की खुशबू मुझे वहां खींच लाई. क्या करूं? कंट्रोल नहीं होता है.’

लाइव कमेंट्री में समोसे पर चर्चा

लाइव मैच के दौरान रहाणे और विवेक राजदान के बीच समोसे पर चर्चा शुरू हो गई. समोसे पर अपनी पसंद बताने के बाद विवेक राजदान ने रहाणे से पूछा कि एक क्रिकेटर के तौर पर अपने एक्टिव प्लेइंग करियर में आपको समोसे और पकौड़े खाने का ज्यादा मौका नहीं मिला होगा. इस पर रहाणे ने जवाब देते हुए कहा, ‘इन चीजों से बहुत साल दूर रहा हूं. बचपन में घर पर समोसे खाए थे. बचपन में वीकेंड पर पापा के साथ बाजार जाकर घर के लिए समोसे और पकौड़े लाया करता था. इस बातचीत ने उन यादों को फिर से ताजा कर दिया.’

दूसरे टी20 में क्या हुआ?

वहीं, मैच की बात करें, तो भारत ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए. कीवी टीम की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने 70 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स ने 58 रनों की पारी खेली. इसके दम पर कीवी टीम ने भारत को 181 रन का टारगेट दिया. भारतीय टीम ने इस टारगेट को 19.5 ओवर में हासिल कर लिया. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 26 गेंद पर 51 रनों की आतिशी पारी खेली. वहीं, नमन धीर ने 31 रन बनाए, जबकि नीतीश रेड्डी ने 26 रनों की पारी खेली. इसके दम पर भारत ने इस मैच को 4 विकेट से अपने नाम कर लिया.

Tags: ajinkya rahaneind vs nz
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