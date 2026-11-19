Jasprit Bumrah Test Record: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वह भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की टॉप-10 लिस्ट में शामिल हो गए हैं. बुमराह ने वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने पहले टेस्ट के पहले दिन 3 बड़े विकेट चटकाए. इसके साथ ही उन्होंने पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया है. वह भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं. बुमराह के नाम अब 237* विकेट दर्ज हो गए हैं.

वहीं, श्रीनाथ ने अपने टेस्ट करियर में भारत के लिए 236 विकेट चटकाए थे. बुमराह ने नवंबर 2025 के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में वापसी की. उन्होंने मैदान पर उतरते ही गेंद से कहर बरपाना शुरू कर दिया. मैच की तीसरी ही गेंद पर बुमराह ने न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को आउट कर दिया. इसके बाद उन्होंने डेरिल मिचेल और टॉम ब्लंडेल को भी अपना शिकार बनाया. टॉम ब्लंडेल को बुमराह ने अपना 237वां शिकार बनाया.

भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10वें गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने 53 मैचों में 237* विकेट चटकाए हैं. बुमराह का 53वां मैच अभी भी जारी है, जिसमें वो और भी विकेट चटका सकते हैं. वहीं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर महान भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले हैं. उन्होंने टेस्ट में भारत के लिए कुल 619 विकेट चटकाए हैं. उनके अलावा दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन मौजूद हैं, जिनके नाम 537 विकेट दर्ज हैं. फिर तीसरे नंबर पर कपिल देव (434), चौथे स्थान पर हरभजन सिंह (417) और पांचवें पर रविंद्र जडेजा (356) शामिल हैं.

पहले टेस्ट का क्या हाल?

पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों ने पहले दिन शानदार शुरुआत की. न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 70 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए. इसके बाद हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने टीम की पारी संभाली. उन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की. हेनरी निकल्स ने अपना शतक पूरा कर लिया है और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं. वहीं, ग्लेन फिलिप्स 78 रन बनाकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे हैं. निकल्स और फिलिप्स की साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 215 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए हैं, जबकि आकाशदीप और अंशुल कंबोज ने 1-1 विकेट हासिल किया है.