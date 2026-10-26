IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी की चमकी किस्मत! ईशान किशन तीसरे टी20 से भी बाहर, BCCI ने खुद बताया

Ishan Kishan Ruled Out: भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई है, लेकिन तीसरे टी20 से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन तीसरे टी20 मैच से भी बाहर हो गए हैं. ईशान किशन को 22 अक्टूबर (गुरुवार) को पहले टी20 मैच के दौरान चोटिल हुए थे. इसके चलते वो दूसरा टी20 मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन तीसरे मुकाबले से पहले उनके फिट होने की उम्मीद थी. हालांकि वह अभी तक अपनी फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं. ऐसे में कुमार कुशाग्र उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया के साथ बने रहेंगे. कुमार कुशाग्र को दूसरे टी20 से पहले भारतीय टीम में ईशान किशन के कवर के तौर पर टीम में जोड़ा गया था.

BCCI ने दिया अपडेट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार की सुबह ईशान किशन की इंजरी को लेकर अपडेट शेयर की. BCCI ने बताया कि ईशान किशन अपनी दाईं जांघ की हल्की चोट (लो-ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन) से अच्छी तरह उबर रहे हैं. उन्हें यह चोट न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले T20I मैच के दौरान लगी थी. बोर्ड ने बताया कि वे अभी तक मैच खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं, इसलिए 27 अक्टूबर 2026 को वेलिंगटन में होने वाले तीसरे T20I मैच से वे बाहर रहेंगे. BCCI की मेडिकल टीम ईशान की रिकवरी पर नजर रख रही है. कुमार कुशाग्र तीसरे T20I मैच के लिए भी टीम के साथ बने रहेंगे.

वैभव सूर्यवंशी की चमकी किस्मत!

ईशान किशन के बाहर होने से वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमक गई है. दरअसल, ईशान किशन के बाहर होने से वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी20 में भी खेलने का मौका मिल सकता है. दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को ईशान किशन की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. हालांकि वह कुछ कमाल नहीं कर पाए थे. उस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 8 गेंद में सिर्फ 4 रन आए थे. टीम मैनेजमेंट ने उन्हें ईशान किशन की जगह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा था. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर वैभव सूर्यवंशी तीसरे टी20 मैच में खेलते हैं, तो क्या फिर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरेंगे या फिर ओपनिंग करने का मौका मिलेगा?

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा टी20?

भारत बनाम न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्टूबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. वहीं, न्यूजीलैंड के लिए यह करो या मरो का मुकाबला होगा. ऐसे में कीवी टीम पलटवार करना चाहेगी.