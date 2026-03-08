Home > क्रिकेट > IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?

IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?

IND vs NZ T20 World Cup record: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मैचों का इतिहास बताता है कि इन दोनों टीमों ने अक्सर हाई स्कोर बनाए हैं.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: March 8, 2026 3:45:41 PM IST

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप रिकॉर्ड
भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप रिकॉर्ड


IND vs NZ Head To Head: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल बस एक दिन दूर है. भारत और न्यूज़ीलैंड रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे. दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं, और फैंस एक हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद कर सकते हैं. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मैचों का इतिहास बताता है कि इन दोनों टीमों ने अक्सर हाई स्कोर बनाए हैं. हाल के सालों में, भारतीय टीम ने खासकर कीवी बॉलर्स के खिलाफ हाई स्कोर बनाए हैं.

You Might Be Interested In

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा स्कोर

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा T20 इंटरनेशनल स्कोर 271 रन है. यह रिकॉर्ड 31 जनवरी, 2026 को तिरुवनंतपुरम में बना था, जब टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बनाए थे. उस मैच में, भारतीय बैट्समैन ने अग्रेसिव होकर खेला और कीवी बॉलर्स की खूब धुनाई की, जिससे भारत को जीत मिली. इसके अलावा, इंडिया ने 21 जनवरी, 2026 को नागपुर में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ 238 रन बनाए. 2023 में अहमदाबाद में खेले गए एक मैच में, इंडिया ने 234 का बड़ा स्कोर बनाया. ये आँकड़े साफ़ दिखाते हैं कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ बड़ा स्कोर बनाने की इंडियन बैट्समैन की काबिलियत क्या है.

न्यूज़ीलैंड भी नहीं है पीछे 

हालांकि, न्यूज़ीलैंड भी बड़े स्कोर बनाने में पीछे नहीं रहा है. 31 जनवरी, 2026 को तिरुवनंतपुरम में, न्यूज़ीलैंड ने 225 रन बनाए, हालांकि वे वह मैच हार गए. इसके अलावा, 2019 में वेलिंगटन में, न्यूज़ीलैंड ने इंडिया के खिलाफ़ 219 रन बनाए और वह मैच जीत लिया. इन रिकॉर्ड्स से यह साफ़ है कि जब भी इंडिया और न्यूज़ीलैंड आमने-सामने होते हैं, तो मैच अक्सर रन-ओरिएंटेड होता है.

You Might Be Interested In

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रोमांचक मैच की उम्मीद 

अहमदाबाद में T20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) का फाइनल खेला जाना है, फैंस एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बैटिंग-फ्रेंडली पिच मानी जाती है, जहाँ बड़े स्कोर बनते हैं. भारतीय टीम अपने घरेलू मैदान का फ़ायदा उठाना चाहेगी, जबकि न्यूज़ीलैंड भी ट्रॉफ़ी जीतने के लिए बैलेंस्ड बैटिंग और बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस की कोशिश करेगा. ऐसे में, रविवार को होने वाला फ़ाइनल क्रिकेट फ़ैन्स के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होगा, जहाँ दोनों टीमें पूरी ताक़त के साथ मैदान में उतरेंगी.

T20 World Cup Prize Money: 19 साल में कितनी बढ़ी विश्व कप की प्राइज मनी, जानें विनर टीम को कितने मिलेंगे रुपये?

You Might Be Interested In
Tags: IND vs NZ head to head 2026IND vs NZ match historyIND vs NZ T20 World Cup recordIndia vs New Zealand head to headT20 WORLD CUP 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें...

March 8, 2026

क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत

March 8, 2026

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन...

March 7, 2026

दूध के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5...

March 7, 2026

दस्त ने ले ली मुगल बादशाह की जान! आखिर क्यों...

March 7, 2026

सिल्वर फॉइल को बनाने में कितना एल्युमिनियम यूज होता है?

March 7, 2026
IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?
IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?
IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?
IND vs NZ head to head: फाइनल में भारत-न्यूजीलैंड की टक्कर; हेड-टू-हेड आंकड़ों में किसका पलड़ा भारी?