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Video: गुरनूर बरार ने खोया आपा, विकेट लेते ही टिम साइफर्ट से भिड़े, कोहली ने संभाला मामला, वरना…

Gurnoor Brar vs Tim Seifert: भारत और न्यूजीलैंड के चौथे वनडे मैच में गुरनूर बरार और टिम साइफर्ट के बीच मैदान पर भिड़ंत हो गई. साइफर्ट को आउट करने के बाद गुरनूर बरार ने आक्रामक जश्न मनाया. इस दौरान वो साइफर्ट के पास जाकर जोर-जोर से चिल्लाने लगे. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 13, 2026 10:51:16 AM IST

गूरनूर बरार और टिम साइफर्ट के बीच तीखी बहस.
गूरनूर बरार और टिम साइफर्ट के बीच तीखी बहस.


Gurnoor Brar vs Tim Seifert: भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वनडे मैच में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब गूरनूर बरार अपना आपा खो बैठे. भारतीय तेज गेंदबाज गूरनूर ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट को आउट किया, जिसके बाद उन्होंने बेहद आक्रामक जश्न मनाया. वह टिम साइफर्ट के पास जोर-जोर से चिल्लाते हुए दिखाई दिए और उन्हें आक्रामक सेंड-ऑफ दे दिया. मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता था, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने बीच-बचाव किया. विराट कोहली ने माहौल बिगड़ता देख तुरंत गुरनूर बरार को खींचकर साइफर्ट के सामने से हटाया. यहां पर विराट कोहली ने सिर्फ गूरनूर और साइफर्ट की भिड़ंत को नहीं रोका, बल्कि भारतीय तेज गेंदबाज को बैन से भी बचाया. जिस तरह से गूरनूर बरार ने विकेट का सेलिब्रेशन किया, वो अंपायर को बिल्कुल पसंद नहीं आया.

गूरनूर के जश्न का वीडियो वायरल

गुरनूर बरार के आक्रामक सेलिब्रेशन के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह गुरनूर बरार ने आक्रामक तरीके से जश्न मनाया. वो विकेट मिलते ही सीधे टिम साइफर्ट के सामने जा पहुंचे और बेहद आक्रामक अंदाज में उनके करीब जाकर चिल्लाने लगे. इससे मैदान पर माहौल गर्म हो गया, जिसे देखकर विराट कोहली ने बीच-बचाव किया. विराट कोहली तेजी से दौड़कर गुरनूर के पास पहुंचे और उन्हें खींचकर साइफर्ट से दूर किया. इसके बाद मामला शांत हो पाया.

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क्या गूरनूर पर लगेगा बैन?

मैदान पर मौजूद अंपायर को भी गुरनूर बरार का सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया. अंपायर ने तुरंत भारतीय गेंदबाज से बात की और खेल भावना को बनाए रखने के लिए कहा. ऐसा बताया जा रहा है कि अगर विराट कोहली ने बीच-बचाव नहीं किया होता, तो शायद गुरनूर और टिम साइफर्ट की भिड़ंत हो जाती. ऐसे में गूरनूर बरार को एक मैच के लिए बैन का सामना करना भी पड़ सकता था. हालांकि अब देखना होगा कि मैच रेफरी क्या फैसला लेते हैं?

क्यों आक्रामक हुए गुरनूर बरार?

दरअसल, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया. खासकर टिम साइफर्ट ने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने सिर्फ 39 गेंद पर अर्धशतक लगाया. इस दौरान उन्होंने गूरनूर बरार के एक ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 14 रन बटोरे थे. उस ओवर के बाद गुरनूर और साइफर्ट के बीच थोड़ी बहस हुई. ऐसे में जब गुरनूर बरार ने अपने अगले ओवर में साइफर्ट का विकेट लिया, तो वो अपना आपा खो बैठे और ज्यादा आक्रामक हो गए.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बना लिए हैं. टिम साइफर्ट ने 58 रन बनाए, जबकि विल यंग ने 125 रनों की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा फिन एलन ने 41 रन बनाए. फिलहाल मिचैल सैंटनर और क्रिस्टियन क्लार्क बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Tags: gurnoor brarind vs nzTim Seifert
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