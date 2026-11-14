IND vs NZ: कुलदीप यादव की छुट्टी, गुरनूर बरार की हुई एंट्री, BCCI ने बदल दी भारत की टेस्ट टीम

IND vs NZ Test Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया है. भारतीय टेस्ट टीम में तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को शामिल किया गया है. गुरनूर बरार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका उन्हें इनाम मिला है. इसके अलावा न्यूजीलैंड के मैदानों पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है.

वहीं, भारतीय स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है. कुलदीप यादव टेस्ट सीरीज के दोनों मैचों में प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं होने की ज्यादा संभावना है. ऐसे में उन्हें स्क्वाड से रिलीज किया गया है, जिससे वो घरेलू क्रिकेट खेल सकें.

BCCI ने दिया अपडेट

BCCI ने शनिवार (14 नवंबर) को प्रेस रिलीज जारी कर भारत की स्क्वाड को लेकर अपडेट दिया. बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा, ‘मेंस सिलेक्शन कमिटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर, 2026 को वेलिंगटन में शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर बरार को भारतीय टीम में शामिल किया है. कुलदीप यादव को भारत में चल रहे घरेलू क्रिकेट में खेलने के लिए टेस्ट टीम से रिलीज किया जाएगा.’ BCCI ने यह भी बताया कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भारतीय टीम से जुड़ गए हैं. ऋषभ पंत पंत को BCCI की मेडिकल टीम से फिटनेस क्लीयरेंस मिल गई है. बता दें कि ऋषभ पंत श्रीनगर में 1 से 4 अक्टूबर तक खेले गए ईरानी कप के दौरान चोटिल हुए थे. इसके बाद सो 23 अक्टूबर से बेंगलुरु में BCCI के ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे थे.

भारत की अपडेटेड टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार.

भारत की वनडे टीम में किसे मिला मौका?

भारतीय तेज गेंदबाज गूरनूर बरार को भारत की वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया है. इसका मतलब है कि भारतीय टीम आखिरी वनडे में गुरनूर बरार के बिना मैदान पर उतरेगी. गूरनूर बरार की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है. BCCI ने साफ किया है कि आखिरी वनडे के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा.

5वें वनडे के लिए भारत की अपडेटेड वनडे टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.