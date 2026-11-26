IND vs NZ 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है. भारतीय टीम 27 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा, जो तड़के सुबह शुरू होगा. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लेगी. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था. उस मुकाबले में भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने मैच को ड्रॉ करा दिया था. इस बार भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में जीत का मौका नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि सीरीज दांव पर लगी हुई है. हालांकि भारत के लिए यह टेस्ट मैच आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. जानें क्राइस्टचर्च के मैदान पर कैसा है भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड…

क्राइस्टचर्च में कैसा है भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड?

क्राइस्टचर्च के मैदान पर भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से शुरू होगा. भारत की बात करें, तो इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. दरअसल, भारत ने क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला है. यह मुकाबला साल 2020 में खेला गया था, जिसमें भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम पहली पारी में 242 और दूसरी पारी में 124 रन पर ढेर हो गई थी. इसके चलते भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम इतिहास को बदलने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च में रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड की बात करें, तो क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में कीवी टीम ने कुल 15 टेस्ट मैच खेले हैं. इसमें से न्यूजीलैंड ने 9 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना किया है. वहीं, बाकी 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं, पिछले 5 टेस्ट की बात करें, तो न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 जीत मिली है, जबकि 3 हार और ड्रॉ का सामना किया है. अभी तक इस मैदान पर टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को सिर्फ 3 टीमें हरा पाई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका शामिल हैं.

हेगली ओवल में क्या गुल खिलाएगी पिच?

पिच की बात करें, तो हेगली ओवल के मैदान पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. इस मैदान की सतह पर अच्छा स्पीड और बाउंस मिलता है. तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग कराने और पिच से मूवमेंट हासिल करने में मदद मिलेगी. ऐसे में भारतीय टीम की न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों से बचकर रहना होगा. भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पिछले टेस्ट में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और एक ही पारी में 720 रन बना दिए थे. ऐसे में भारत के बल्लेबाज एक बार फिर इसी तरह की बल्लेबाजी करना चाहेंगे.