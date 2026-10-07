IND vs NZ: 1 टीम से नहीं चलेगा काम! न्यूजीलैंड के खिलाफ BCCI भेजेगा 2 वनडे टीमें, ये है असली वजह

India ODI Squad vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने के अंत में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली है. इस दौरे पर भारत को 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. पहले 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी, लेकिन सभी की नजरें वनडे और टेस्ट सीरीज पर टिकी हुई हैं. भारतीय टीम के लिए वनडे और टेस्ट सीरीज काफी अहम होने वाली है. BCCI ने टी20 इंटरनेशनल टीम का एलान कर दिया है, लेकिन वनडे और टेस्ट टीम के एलान में देरी होती है. जानकारी के अनुसार, वनडे टीम के सिलेक्शन में देरी हो रही है. इस टीम का एलान 11 अक्टूबर से किया जाएगा. इतना ही नहीं, खबर आ रही है कि इस दौरे के लिए 2 वनडे स्क्वाड चुने जा सकते हैं. इसके पीछे की वजह भी सामने आई है. जानें पूरा मामला…

वनडे स्क्वाड के एलान में देरी क्यों?

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगा. टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक खेली जाएगी. इसके बाद 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वनडे स्क्वाड के सिलेक्शन में देरी हो रही है, क्योंकि अभी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है. दावा किया जा रहा है कि BCCI की सिलेक्शन कमेटी 2 अलग-अलग वनडे स्क्वाड चुन सकती है. दरअसल, न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे और टेस्ट सीरीज के बीच सिर्फ 4 दिन का गैप है.

ऐसे में कप्तान शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह समेत टेस्ट टीम के अहम खिलाड़ियों को आखिरी 2 वनडे मैच से आराम दिया जाएगा, जिससे वो टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकें. हालांकि ये खिलाड़ी वनडे टीम का भी हिस्सा हैं. ऐसे में आखिरी 2 वनडे के लिए खिलाड़ियों की कमी हो जाएगी. यही वजह है कि शायद BCCI 2 अलग-अलग वनडे स्क्वाड चुन सकती है. इसमें इंडिया-ए के खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है. इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेली जा रही सीरीज पर सिलेक्टर्स पैनी नजर बनाए हुए हैं.

इंडिया-ए के खिलाड़ियों की चमकेगी किस्मत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI सिलेक्टर्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही वनडे सीरीज में कुछ खिलाड़ियों का आकलन करना चाहते हैं. इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यांश शेडगे, रजत पाटीदार, यश ठाकुर, विप्रज निगम जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं. सिलेक्टर्स इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे स्क्वाड में चुन सकते हैं.