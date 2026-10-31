IND vs NZ: प्रसिद्ध कृष्णा की जगह कौन आया? वनडे सीरीज से पहले रिप्लेसमेंट का एलान, BCCI ने किसे दिया मौका

Prasidh Krishna Replacement: न्यूजीलैंड दौरे के बीच भारत की वनडे टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. भारतीय टीम 4 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में तेज गेंदबाज आकिब नबी की एंट्री हुई है. आकिब नबी को सीरीज के पहले 3 वनडे मैचों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है. BCCI ने शनिवार (31 अक्टूबर) को इसका एलान किया. बोर्ड ने बताया कि सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 3 वनडे मैचों के लिए आकिब नबी को टीम में शामिल किया है. इसका मतलब आकिब नबी इस सीरीज के सभी मैचों में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे. दरअसल, आकिब नबी पहले से ही सीरीज के चौथे और 5वें वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का हिस्सा थे. अब वे पूरी सीरीज में खेलते दिखाई देंगे.

प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मिला मौका

आकिब नबी को तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शुरुआती 3 वनडे मैचों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया है. प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं. उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी. फिलहाल वो अपनी चोट से उबर रहे हैं. हाल ही में BCCI ने बताया था कि प्रसिद्ध कृष्णा के मैच के लिए तैयार होने के लिए जरूरी वर्कलोड बनाने के लिए और समय चाहिए. प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ तीसरे और आखिरी चार-दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए स्क्वाड में शामिल होंगे. बशर्ते वह रिटर्न टू प्ले (RTP) असेसमेंट क्लियर कर लें. इससे उन्हें मैच प्रैक्टिस करने और टेस्ट सीरीज की तैयारी करने का मौका मिलेगा.

पहले 3 वनडे मैचों के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी.

चौथे-पांचवें वनडे के लिए भारत का स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

कब शुरू होगी वनडे सीरीज?

भारतीय टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है. इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के 4 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया 3-1 से आगे चल रही है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा. इसके बाद 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी. इस सीरीज में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते नजर आएंगे.