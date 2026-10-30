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IND vs NZ: अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास, T20I में बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज

Arshdeep Singh 150 T20I Wickets: भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लिया. इसी के साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में नया कीर्तिमान रच दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 30, 2026 3:34:53 PM IST

अर्शदीप सिंह ने T20I में पूरे किए 150 विकेट.
अर्शदीप सिंह ने T20I में पूरे किए 150 विकेट.


Arshdeep Singh 150 T20I Wickets: भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने टी20 इंटरनेशनल में इतिहास रच दिया है. अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में 1 विकेट लिया. उन्होंने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर को अपना शिकार बनाया. इसी के साथ टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह के 150 विकेट पूरे हो गए हैं. वह भारत के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 150 विकेट पूरे किए हैं. वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में अभी तक 103 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 99 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8.65 की इकॉनमी से 150 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 5/51 रहा है.

अर्शदीप सिंह ने लिए सबसे तेज 150 विकेट

अर्शदीप सिंह दुनिया के 9वें ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 150 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. वह 150 T20I विकेट पूरे करने वाले दुनिया के सबसे तेज पेसर हैं. उन्होंने सिर्फ 2143 गेंद में यह कारनामा किया है. इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान के नाम दर्ज था. मुस्तफिजुर रहमान ने 2,532 गेंदों में 150 विकेट पूरे किए थे. अब अर्शदीप सिंह ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं, ओवरऑल की बात करें, तो अर्शदीप सिंह गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा हैं, जिन्होंने सिर्फ 2,035 गेंद में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि राशिद खान ने 2,098 गेंदों पर यह उपलब्धि हासिल की थी.

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सबसे कम गेंदों में 150 T20I विकेट

  • 2035 गेंद- वानिंदु हसरंगा
  • 2098 गेंद- राशिद खान
  • 2143 गेंद- अर्शदीप सिंह
  • 2320 गेंद- एहसान खान

अर्शदीप सिंह ने एक साल में झटके सबसे ज्यादा विकेट

भारत-न्यूजीलैंड के चौथे टी20 में 1 विकेट लेकर अर्शदीप सिंह ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया. दरअसल, अर्शदीप सिंह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने आयरलैंड के तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल को पीछे छोड़कर छोड़ दिया है. जोशुआ लिटिल ने साल 2022 में टी20 इंटरनेशनल में 26 मैचों में 39 विकेट लिए थे. वहीं, अर्शदीप सिंह साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल में 30 मैच में 40 विकेट ले चुके हैं.

एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा T20I विकेट (FM टीम)

  • अर्शदीप सिंह (भारत)- 2026 में 40 विकेट
  • जोशुआ लिटिल (आयरलैंड)- 2022 में 39 विकेट
  • वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)- 2024 में 38 विकेट
  • भुवनेश्वर कुमार (इंडिया)- 2022 में 37 विकेट

मैच का क्या हाल?

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी खराब रहा. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 7 विकेट खोकर  259 रन ठोक दिए. ग्लेन फिलिप्स ने 49 गेंद पर 107 रनों की पारी खेली. उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंद पर 65 रन बनाए. वहीं, फिन एलन ने 31 और डेरिल मिचेल ने 24 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से मयंक यादव ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की. मयंक यादव ने कुल 3 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किया. फिलहाल भारतीय टीम को जीत के लिए 260 रनों की जरूरत है.

Tags: arshdeep singhind vs nzIndia vs New Zealand
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