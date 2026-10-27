IND vs NZ: वेलिंगटन में अभिषेक-वैभव का कहर, भारत ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, पावरप्ले में बनाया सबसे बड़ा स्कोर

IND vs NZ 3rd T20I: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में इतिहास रच दिया है. भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले जा रहे मैच में पावरप्ले में 118 रन बनाए. यह फुल मेंबर टीमों में टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम का पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ पावरप्ले यानी 1 से 6 ओवर में 113 रन बनाए थे. अब भारत ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी ने यह रिकॉर्ड भारत के नाम दर्ज कराया. इन दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद से तूफानी शुरुआत की और 6 ओवर में 118 रनों की साझेदारी की.

सिर्फ 2.2 ओवर में फिफ्टी पूरी

तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 198 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने धमाकेदार शुरुआत की. भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने आए, जिसके बाद मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात शुरू हो गई. इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से भारत ने सिर्फ 14 गेंद यानी 2.2 ओवर में ही 50 रन बना लिए. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भी टीम की ओर से सबसे तेज अर्धशतक है. इतना ही नहीं, भारत ने सिर्फ 5 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए, जो किसी भी टीम का इस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक है.

अभिषेक शर्मा ने ठोका शतक

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 मैच में पहले विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी हुई. वैभव सूर्यवंशी 19 गेंद पर 45 रन बनाकर आउट हुए. इसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के आए. वहीं, अभिषेक शर्मा ने 38 गेंद पर 113 रनों की शतकीय पारी खेली. इसके दम पर भारत ने आसानी से 6 विकेट से तीसरा मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने इस सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली.

न्यूजीलैंड ने बनाए 198 रन

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 52 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली. उनके अलावा फिन एलन ने 25 गेंद पर 40 रन बनाए, जबकि बेवन जैकब्स के बल्ले से 39 रन आए. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 199 रनों का टारगेट दिया.