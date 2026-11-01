IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 5th T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (1 नवंबर) को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वापसी करते हुए जीत के इरादे से उतरेगी, क्योंकि पिछले मैच में भारत को हार मिली थी. ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज को खत्म करना चाहेगी.

हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है. पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर दिया गया था. उनकी जगह ईशान किशन और मयंक यादव की वापसी हुई थी, लेकिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में 5वें टी20 मैच में भारत की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं.

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

इस मुकाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है. वैभव सूर्यवंशी को पिछले मुकाबले में प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया था. उनकी जगह ईशान किशन की वापसी हुई थी. ईशान किशन के चोटिल होने पर ही वैभव सूर्यवंशी को दूसरे और तीसरे टी20 में खेलने का मौका मिला था. वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे टी20 में सिर्फ 19 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली थी. हालांकि अगले मैच में ईशान की वापसी के बाद वैभव को ड्रॉप कर दिया गया. अब सीरीज के आखिरी टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है. उनकी जगह संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है.

क्या भुवी की होगी वापसी?

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. भुवी ने 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिए, जबकि उनकी इकॉनमी 11 से ज्यादा की रही. इसकी वजह से भुवनेश्वर कुमार को चौथे टी20 की प्लेइंग-11 से ड्रॉप कर दिया गया था. उनकी जगह पर मयंक यादव को मौका दिया गया था. मयंक यादव ने उस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए थे. अब सीरीज के आखिरी मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की वापसी की चर्चा चल रही है. बताया जा रहा है कि प्रिंस यादव की जगह भुवी को प्लेइंग-11 में वापस लाया जा सकता है.

दुबे की प्लेइंग-11 में होगी एंट्री!

इस सीरीज में अभी तक स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है. ऐसे में आखिरी टी20 में भारतीय टीम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सकता है. टीम मैनेजमेंट नीतीश कुमार रेड्डी को आराम देकर शिवम दुबे को प्लेइंग-11 में ला सकता है.

5वें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव.