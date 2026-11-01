Home > खेल > IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 5th T20I Playing XI: भारतीय टीम रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां टी20 मैच खेलने के लिए उतरेगी. भारत ने पहले ही इस सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त बना ली है. हालांकि भारतीय टीम आखिरी टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज खत्म करना चाहेगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 1, 2026 10:59:14 AM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11?
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11?


IND vs NZ 5th T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (1 नवंबर) को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम वापसी करते हुए जीत के इरादे से उतरेगी, क्योंकि पिछले मैच में भारत को हार मिली थी. ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज को खत्म करना चाहेगी.

हालांकि इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है. पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर दिया गया था. उनकी जगह ईशान किशन और मयंक यादव की वापसी हुई थी, लेकिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में 5वें टी20 मैच में भारत की प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव हो सकते हैं.

You Might Be Interested In

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

इस मुकाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है. वैभव सूर्यवंशी को पिछले मुकाबले में प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया था. उनकी जगह ईशान किशन की वापसी हुई थी. ईशान किशन के चोटिल होने पर ही वैभव सूर्यवंशी को दूसरे और तीसरे टी20 में खेलने का मौका मिला था. वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे टी20 में सिर्फ 19 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली थी. हालांकि अगले मैच में ईशान की वापसी के बाद वैभव को ड्रॉप कर दिया गया. अब सीरीज के आखिरी टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में लाया जा सकता है. उनकी जगह संजू सैमसन को आराम दिया जा सकता है.

क्या भुवी की होगी वापसी?

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 4 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. भुवी ने 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिए, जबकि उनकी इकॉनमी 11 से ज्यादा की रही. इसकी वजह से भुवनेश्वर कुमार को चौथे टी20 की प्लेइंग-11 से ड्रॉप कर दिया गया था. उनकी जगह पर मयंक यादव को मौका दिया गया था. मयंक यादव ने उस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए थे. अब सीरीज के आखिरी मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की वापसी की चर्चा चल रही है. बताया जा रहा है  कि प्रिंस यादव की जगह भुवी को प्लेइंग-11 में वापस लाया जा सकता है.

दुबे की प्लेइंग-11 में होगी एंट्री!

इस सीरीज में अभी तक स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है. ऐसे में आखिरी टी20 में भारतीय टीम बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा सकता है. टीम मैनेजमेंट नीतीश कुमार रेड्डी को आराम देकर शिवम दुबे को प्लेइंग-11 में ला सकता है.

5वें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, नमन धीर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव/भुवनेश्वर कुमार, मयंक यादव.

Tags: bhuvneshwar kumarind vs nzVaibhav Sooryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026
IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI
IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI
IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI
IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI
IND vs NZ: क्या आखिरी टी20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? भुवी को भी मिलेगा मौका, ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI