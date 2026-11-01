IND vs NZ: आखिरी टी20 में न्यूजीलैंड की जीत, भारत को 7 विकेट से रौंदा, फिर भी टीम इंडिया ने जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20I Match Result: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला गया. इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को आसानी से हरा दिया. भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी मेजबान टीम ने आसानी से इस टारगेट को चेज कर लिया. इस मुकाबले में कीवी टीम की जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट रहे, जिन्होंने 93 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने शानदार अर्धशतक लगाया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को आसानी से 7 विकेट से हरा दिया. हालांकि भारतीय टीम ने 3-2 से सीरीज अपने नाम कर ली.

भारत की कैसी रही बल्लेबाजी?

5वें टी20 मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला. वे सस्ते में ही आउट होकर पवेलियन लौट गए.

इसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने टीम की पारी को संभाला. ईशान किशन ने 32 गेंद पर 61 रनों की पारी खेली. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद पर 50 रन बनाए. उनके अलावा नमन धीर ने 33 और नीतीश रेड्डी ने 22 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 192 रनों का टारगेट दिया.

टिम साइफर्ट के तूफान में उड़ी टीम इंडिया

192 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी कीवी टीम की शुरुआती अच्छी नहीं रही. न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद टिम साइफर्ट और डेरिल मिचेल ने पारी संभाली. डेरिल मिचेल 16 गेंद पर 29 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, टिम साइफर्ट ने सिर्फ 50 गेंद पर 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनके बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के आए. इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार अर्धशतक लगाया. उन्होंने 38 गेंद पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.

भारत ने जीती सीरीज

भारतीय टीम भले ही सीरीज का आखिरी मैच हार गई, लेकिन सीरीज अपने नाम कर ली. भारत ने शुरुआती 3 मैच जीतकर ही सीरीज पर कब्जा जमा लिया था. हालांकि इसके बाद मेजबान टीम ने वापसी की. न्यूजीलैंड ने आखिरी के 2 मैचों में भारतीय टीम को हराया, जिससे ये सीरीज 3-2 पर खत्म हुई. अब दोनों टीमों के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जो 4 नवंबर से शुरू होगी.