IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आखिरी मैच कब, कहां होगी भिड़ंत, कैसे देख सकेंगे LIVE?

IND vs NZ 5th T20I LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. इस सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला रविवार यानी 1 नवंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारत को पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 87 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम आखिरी टी20 मुकाबले में मेजबान को जवाब देना चाहेगी. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर भारतीय टीम को हराकर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. हालांकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा चुकी है, लेकिन दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये मुकाबला कब-कहां खेला जाएगा…

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पांचवां टी20 मुकाबला 1 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. फैंस अपने टीवी कनेक्शन पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर मैच का सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना है, जो सोनीलिव (SonyLiv) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर सीरीज के सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

वहीं, अगर आप बिना कोई पैसा खर्च किए मैच देखना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है. आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में लाइव देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, ईशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवॉन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन, ब्लेयर टिकनर.