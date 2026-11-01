IND vs NZ 5th T20I: कितने बजे शुरू होगा आखिरी टी20, FREE में कैसे देख सकेंगे LIVE? ये है सस्ता जुगाड़

IND vs NZ 5th T20I LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से करारी हार मिली थी. ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम की नजर भी लगातार दूसरी जीत के साथ सीरीज खत्म करने पर होगी. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. इस मैच को लेकर फैंस के मन में कुछ सवाल हैं कि मैच कितने बजे शुरू होगा? इस मुकाबले को फ्री में लाइव कैसे देख सकते हैं? जानें पूरी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा 5वां टी20?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पांचवां टी20 मुकाबला 1 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 12 बजे टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के 5वें टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. फैंस अपने टीवी कनेक्शन पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर मैच का सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना है, तो सोनीलिव (SonyLiv) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर सीरीज के सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

FREE में कैसे देखें लाइव?

वहीं, अगर आप बिना कोई पैसा खर्च किए मैच देखना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है. आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में लाइव देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, ईशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव.

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन, ब्लेयर टिकनर.