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IND vs NZ: भुवी की वापसी, वरुण को भी मौका, 5वें टी20 में बदली भारत की प्लेइंग XI, वैभव खेलेंगे या नहीं?

IND vs NZ 5th T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन के सेडन पार्क में 5वां टी20 मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम इस सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. देखें प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 1, 2026 12:18:33 PM IST

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में भुवी और वरुण चक्रवर्ती को मिला मौका.
न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में भुवी और वरुण चक्रवर्ती को मिला मौका.


IND vs NZ 5th T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने पहली बार टॉस जीता. उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. भारतीय टीम इस मुकाबले में भारतीय टीम 2 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी है. 36 साल के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है.

उनके अलावा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. वरुण चक्रवर्ती ने लंबे समय बाद इंजरी से वापसी की है. वहीं, 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है. उन्हें इस मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

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5वें टी20 में किसका कटा पत्ता?

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 में भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव हुए है. भुवी और वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. भुवी को मयंक यादव की जगह प्लेइंग-11 में वापस लाया गया. वहीं, वरुण चक्रवर्ती को अक्षर पटेल की जगह मौका मिला है, जिन्हें इस मैच के लिए आराम दिया गया है.

न्यूजीलैंड ने भी किया बदलाव

सीरीज के आखिरी टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भी अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव किया है. कीवी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर ने बताया कि ब्लेयर टिकनर की प्लेइंग-11 में वापसी हुई है, जबकि मैट फिशर को आराम दिया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर.

Tags: bhuvneshwar kumarind vs nzVaibhav SooryavanshiVarun Chakravarthy
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