IND vs NZ: यश ठाकुर का डेब्यू, मोहम्मद सिराज को भी मौका, आखिरी वनडे में बदली भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 5th ODI Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी वनडे मैच माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मिचेल सैंटनर ने इस सीरीज में पहली बार कोई टॉस जीता है. ऐसे में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतर रही है. भारत ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग-11 में 2 बड़े बदलाव किए हैं.

गुरनूर बरार की जगह अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है. वह इस सीरीज में पहली बार खेलते दिखाई देंगे. वहीं, कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज यश ठाकुर को प्लेइंग-11 में जगह मिली है. यश ठाकुर भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू कर रहे हैं. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर.

न्यूजीलैंड: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, ब्लेयर टिकनर, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर.