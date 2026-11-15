Home > खेल > IND vs NZ: गेंदबाजों ने मचाया कहर, भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में रौंदा, 3-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ: गेंदबाजों ने मचाया कहर, भारत ने न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में रौंदा, 3-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th ODI Match Result: टीम इंडिया ने आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 22 रनों से हरा दिया है. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लीव है. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. जानें मैच में क्या-क्या हुआ...

By: Ankush Upadhayay | Published: November 15, 2026 3:34:24 PM IST

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में 22 रन से हराया.
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में 22 रन से हराया.


IND vs NZ 5th ODI Match Result: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में 22 रनों से हराकर सीरीज 3-1 से जीत ली है. सीरीज का पांचवां और आखिरी वनडे मुकाबला रविवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए यह टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी जीत के इरादे उतरे थे. भारतीय गेंदबाजों ने 210 रन के टारगेट का पीछा कर रही कीवी टीम को सिर्फ 187 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. इसके दम पर भारत ने 22 रन से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है. जानें इस मैच में क्या-क्या हुआ…

खबर अपडेट की जा रही है…

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Tags: arshdeep singhind vs nzIndia vs New ZealandMohammed Siraj
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