IND vs NZ LIVE Streaming: न्यूजीलैंड में आखिरी बार खेलेंगे रोहित-विराट! कब-कहां होगा मैच, FREE में कैसे देखें?

IND vs NZ 5th ODI LIVE Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है. इस सीरीज का पांचवां और आखिरी वनडे मुकाबला 15 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला भी माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर होगा, जहां पर चौथा वनडे मैच खेला गया था. चौथे वनडे में भारतीय टीम को 244 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम पलटवार करने के इरादे से उतरेगी. भारतीय टीम इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज भी अपने नाम कर लेगी.

हालांकि अगर न्यूजीलैंड आखिरी वनडे जीत लेती है, तो सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी. फिलहाल भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है. एक बार फिर इस मुकाबले में भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी नजरें रहेंगी. वे दोनों शायद आखिरी बार न्यूजीलैंड में खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे. ऐसे में फैंस इस मैच को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे. जानें कब-कहां खेला जाएगा ये मुकाबला और आप फ्री में लाइव कैसे देख पाएंगे?

कब-कहां खेला जाएगा आखिरी वनडे?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी वनडे मुकाबला (IND vs NZ 5th ODI LIVE Streaming) 15 नवंबर यानी रविवार को बे ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस होगा. इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार न्यूजीलैंड के मैदान पर इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए उतरेंगे. ऐसे में फैंस इस मुकाबले को लेकर थोड़े इमोशनल भी सकते हैं.

कहां देख सकेंगे LIVE मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड के पांचवें वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर इस मैच को लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव मैच देखना चाहते हैं, तो सोनी लिव (SonyLiv) पर देख सकते हैं. सोनी लिव पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

FREE में कैसे देखें लाइव?

भारत और न्यूजीलैंड का पांचवें वनडे मैच सोनी लिव पर देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे. हालांकि इस मैच को आप फ्री में भी देख सकते हैं. इस मुकाबले को आप डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

5वें वनडे के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, आकिब नबी, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र, यश ठाकुर.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर (कप्तान), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, मिचेल हे, ब्रेट रैंडेल, जोश क्लार्कसन.