IND vs NZ: न्यूजीलैंड के 5 धुरंधर, जो टी20 सीरीज में भारत के लिए बनेंगे खतरा, हर खिलाड़ी में मैच पलटने का दम

IND vs NZ T20I Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी, जबकि मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड की कमान संभालेंगे. वैसे तो न्यूजीलैंड में भारतीय टीम का रिकॉर्ड का टी20 इंटरनेशनल में शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन इस सीरीज में भारत के लिए जीत आसान नहीं होगी. न्यूजीलैंड की टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अकेले के दम पर मैच पलटने का दम रखते हैं. आइए जानते हैं कौन हैं वो 5 खिलाड़ी…

जैकब डफी

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं. वैसे तो जैकब डफी इस साल की शुरुआत में भारत दौरे पर काफी महंगे रहे थे. हालांकि न्यूजीलैंड के कंडीशंस में वो काफी खतरनाक हो जाते हैं. न्यूजीलैंड में जैकब डफी ने 20 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 40 विकेट ले चुके हैं. इस दौरान उनका औसत 12.27 और इकॉनमी सिर्फ 7.25 की रही है.

फिन एलन

इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के विस्फोटक ओपनर फिन एलन भी शामिल हैं. फिन एलन कीवी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. फिन एलन का टी20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 170 का ज्यादा का रहा है. उन्होंने 61 पारियों में 1,663 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक आए हैं. फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सिर्फ 33 गेंद पर शतक लगाया था.

मैट हेनरी

न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. मैट हेनरी ने हमेशा भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है. उन्होंने भारत के खिलाफ 19 इंटरनेशनल मैच में 41 विकेट चटकाए हैं. न्यूजीलैंड की पिचों पर मैच हेनरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.

ग्लेन फिलिप्स

इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का नाम भी शामिल है. उन्होंने भारत के खिलाफ 15 पारियों में 134.46 की स्ट्राइक रेट से 316 रन बनाए हैं. इसके अलावा वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं. वहीं, फील्डिंग में वह दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिने जाते हैं, जो अद्भुत कैच लपकने के लिए जाने जाते हैं.

टिम सीफर्ट

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट का भी शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने भारत के खिलाफ 16 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 153 की स्ट्राइक रेट से 477 रन बनाए हैं. इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें से एक टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आया था.