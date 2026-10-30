IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी OUT, भुवी का भी कटा पत्ता, चौथे टी20 में बदली भारत की प्लेइंग XI

IND vs NZ 4th T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस सीरीज के सभी 4 मैचों में टॉस जीता है. इस मुकाबले में भी भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में 2 बड़े बदलाव हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी की जगह ईशान किशन की वापसी हुई है. वहीं, तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की इस मुकाबले में ड्रॉप किया गया है. उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जिन्होंने सीरीज का पहला मैच खेला था. देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11…

न्यूजीलैंड ने भी किया बदलाव

मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी प्लेइंग-11 में बदलाव किए हैं. कीवी टीम के तेज गेंदबाज काइल जेमीसन को बाहर किया गया है. उनकी जगह नाथन स्मिथ की वापसी हुई है. कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि आज एक बार फिर उनकी टीम नई शुरुआत करना चाहेगी. उन्होंने कहा, ‘यहां गेंद थोड़ी ज्यादा उछलती है. पिच अच्छी लग रही है. अगर आपको अच्छी शुरुआत मिल जाए, तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं. हमने अपनी योजनाओं पर बात की है. बल्लेबाजों के तौर पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया है. आज हवा की वजह से कैच पकड़ना मुश्किल हो सकता है. पावरप्ले में वे हम पर जोरदार हमला करते हैं.’

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह/मयंक यादव.

न्यूजीलैंड: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर.

भारत सीरीज में 3-0 से आगे

भारतीय टीम 5 मैचों की इस सीरीज में 3-0 से आगे चल रही है. भारतीय टीम चौथे टी20 में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में 4-0 से बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. वहीं, कीवी टीम इस मैच में भारतीय टीम को हराकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी.