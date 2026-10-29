IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी OUT, ईशान किशन IN! चौथे टी20 में कैसी होगी प्लेइंग XI, क्या कुलदीप को मिलेगा चांस?

IND vs NZ 4th T20I Playing XI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार (30 अक्टूबर) को चौथा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना चुकी है. अब टीम इंडिया की नजर न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करने पर है. ऐसे में भारतीय टीम चौथे टी20 में भी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि इस मैच के लिए भारत की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. इस सीरीज में कई खिलाड़ियों को अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. माना जा रहा है कि हेड कोच गौतम गंभीर कुछ खिलाड़ियों को आराम देकर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को प्लेइंग-11 में शामिल करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि चौथे टी20 में भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी…

वैभव सूर्यवंशी की जगह आएंगे किशन!

बताया जा रहा है कि ईशान किशन पूरी तरह फिट हो गए हैं और चौथे टी20 में वापसी करने के लिए तैयार हैं. अगर वो वापसी करते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर जाना होगा. दरअसल, ईशान किशन के चोटिल होने की वजह से ही वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में एंट्री मिली थी. ऐसे में ईशान की वापसी से वैभव को बाहर किया जा सकता है. हालांकि पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. वहीं, संजू सैमसन ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन को आराम देने पर भी विचार कर सकती है.

क्या कुलदीप यादव को मिलेगा मौका?

इस सीरीज में टीम इंडिया अभी तक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान पर नहीं उतरी है. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से किसी को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में इन दोनों में से किसी एक स्पिनर को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो ज्यादा उम्मीद है कि कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने चोट से उबरने के बाद कोई भी मैच नहीं खेला है. कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग-11 में लाने के लिए अक्षर पटेल को आराम दिया जा सकता है.

मयंक यादव की होगी वापसी!

चौथे टी20 मैच में भारत के खूंखार गेंदबाज मयंक यादव की भी वापसी हो सकती है. मयंक को पहले टी20 मैच में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से प्रभावित किया था. हालांकि बाद में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. अब चौथे टी20 में उन्हें मौका दिया जा सकता है. हालांकि सवाल है कि बाहर किसे किया जाएगा? बताया जा रहा है कि अर्शदीप सिंह को अगले मैच में आराम दिया जा सकता है. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार की जगह भी मयंक यादव को मौका दिया जा सकता है, लेकिन इसकी कम संभावना है.

चौथे टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल/ कुलदीप यादव/वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार/मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव.