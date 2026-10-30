IND vs NZ: टीम इंडिया का टूटा घमंड! न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 में बुरी तरह रौंदा, ग्लेन फिलिप्स ने ठोका शतक

IND vs NZ 4th T20I Match Result: आखिरकार न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की जारी टी20 सीरीज में भारत को हरा दिया है. सीरीज में 3-0 से पिछड़ने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने चौथे टी20 में वापसी की. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 87 रनों के बड़े अंतर से हराया. इस मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए थे. यह टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 9 विकेट खोकर सिर्फ 172 रन ही बना पाई. भारत की ओर से कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसके चलते न्यूजीलैंड ने आसानी से इस मैच को अपने नाम कर लिया. फिलहाल इस सीरीज में भारतीय टीम 3-1 से से आगे है. जानें चौथे टी20 में क्या-क्या हुआ…

ग्लेन फिलिप्स ने ठोकी तूफानी सेंचुरी

इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन इस बार मेजबान के इरादे अलग थे. न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले में 7 विकेट खोकर 259 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. कीवी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने सिर्फ 49 गेंदों पर 107 रनों की धमाकेदारी पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 6 चौके और 10 छक्के लगाए. उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंद पर 65 रन बनाए.

वहीं, फिन एलन ने 31 और डेरिल मिचेल ने 24 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 260 रनों का टारगेट दिया. भारत की ओर से मयंक यादव ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की. मयंक यादव ने कुल 3 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, नीतीश रेड्डी और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट हासिल किया.

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