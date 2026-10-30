IND vs NZ: कितने बजे शुरू होगा चौथा टी20, FREE में कहां देख पाएंगे लाइव? ये रहा पूरा जुगाड़

IND vs NZ 4th T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम ने शुरुआती 3 मुकाबले जीतकर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी 30 अक्टूबर को खेला जाएगा, जो ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है. भारतीय टीम इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड को हराकर अपना दबदबा जारी रखना चाहेगी.

वहीं, मिचेल सैंटनर के कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम वपासी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. न्यूजीलैंड की नजर कैसे भी करके सीरीज के खुद को क्लीन स्वीप से बचाने पर है. ऐसे में भारत-न्यूजीलैंड के बीच कड़ी टक्कर होगी. जानें इस मुकाबले को कब-कहां देख सकेंगे लाइव…

कब-कहां खेला जाएगा चौथा टी20?

भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच चौथा टी20 मुकाबला 30 अक्टूबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा. मैच से आधे घंटे यानी 12 बजे पहले टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. फैंस अपने टीवी कनेक्शन पर सोनी स्पोर्ट्स चैनल पर मैच का सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं. वहीं, अगर आपको मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना है, जो सोनी लिव (SonyLiv) पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. यहां पर सीरीज के सभी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.

फ्री में कैसे देखें लाइव?

वहीं, अगर आप बिना कोई पैसा खर्च किए मैच देखना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है. आप इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में लाइव देख सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का कनेक्शन होना जरूरी है.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, ईशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, नेथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे.