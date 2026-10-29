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IND vs NZ: वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन… चौथे टी20 से कौन होगा बाहर? ईशान किशन की वापसी से बढ़ी टेंशन

IND vs NZ 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इस मुकाबले में ईशान किशन की वापसी होने वाली है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि ईशान किशन की वापसी से किसका पत्ता कटेगा? क्या वैभव सूर्यवंशी फिर बाहर होंगे या संजू सैमसन को ड्रॉप किया जाएगा.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 29, 2026 3:29:39 PM IST

वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन,चौथे टी20 में कौन होगा बाहर?
वैभव सूर्यवंशी या संजू सैमसन,चौथे टी20 में कौन होगा बाहर?


IND vs NZ Team Selection: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 30 अक्टूबर को चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर खूब चर्चा चल रही है. पिछले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की थी. उन दोनों ने भारतीय टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी. वहीं, सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी, लेकिन तीसरे टी20 में वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने उतरे थे.

हालांकि चौथे टी20 में ईशान किशन की वापसी होने वाली है. ईशान किशन पहले टी20 मैच के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद अगले 2 मैचों में नहीं खेले थे. अब वह चौथा टी20 मैच देखने के लिए लगभग पूरी तरह फिट हो गए हैं. ऐसे में अगर ईशान किशन की प्लेइंग-11 में वापसी होगी, जो टॉप-3 में किसी एक को बाहर होना होगा. जानें किसका कटेगा पत्ता…

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ईशान के आने से किसका कटेगा पत्ता?

अगर ईशान किशन की चौथे टी20 मैच में वापसी होती है, तो वह तीसरे नंबर पर खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी में से किसी एक को बाहर होना पड़ेगा. माना जा रहा है कि ईशान किशन की वापसी से वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर किया जाएगा. दरअसल, टीम मैनेजमेंट ने पहले से साफ किया है कि वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी के साथ आगे जाना चाहते हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी को सीरीज के पहले मैच से बाहर रखा गया था. बाद में जब ईशान किशन चोटिल हुए, तो वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई है. हालांकि वह तीसरे नंबर पर अच्छा नहीं कर पाए, जिसके चलते संजू सैमसन ने अगले मैच में वैभव को अपनी जगह दे दी.

वैभव सूर्यवंशी ने ठोके थे 45 रन

वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था. हालांकि वह 8 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने का मौका मिला. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद पर 45 रनों की तूफानी पारी खेली थी.

वहीं, संजू सैमसन की बात करें, तो उन्होंने पहले टी20 मैच में तूफानी फिफ्टी लगाई थी. संजू ने सिर्फ 33 गेंद पर 67 रनों की पारी खेली थी. इस मुकाबले में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे. ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ईशान किशन की वापसी के बाद संजू और वैभव में से किसे बाहर किया जाएगा?

Tags: ind vs nzishan kishansanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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