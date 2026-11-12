IND vs NZ: बारिश फिर बिगाड़ेगी खेल! कहीं धुल न जाए भारत-न्यूजीलैंड का मैच, चौथे वनडे में कैसा रहेगा मौसम?

IND vs NZ 4th ODI Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की वनडे सीरीज में बारिश बार-बार विलेन बन रही है. अभी तक 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें सिर्फ शुरुआती 2 ही मुकाबले पूरे हो पाए हैं. हालांकि इन मैचों में भी बारिश ने कई बार खलल डाला. इसके बाद तीसरा वनडे मैच तो बिना एक भी गेंद फेंके ही रद्द करना पड़ा. बारिश की वजह से 10 नवंबर को होने वाला तीसरा वनडे मैच शुरू भी नहीं हो पाया था. अब 13 नवंबर को भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे मैच खेला जाना है.

ऐसे में फैंस को डर सता रहा है कि कहीं इस मुकाबले में भी बारिश खलल न डाल दे. अगर ऐसा होता है, तो भारतीय टीम वनडे सीरीज जीत जाएगी. चौथा वनडे मैच शुक्रवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि चौथे वनडे के दौरान मौसम कैसा रहेगा?

चौथे वनडे में कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम न्यूजीलैंड का चौथा वनडे मैच 13 नवंबर यानी शुक्रवार को टौरंगा के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला स्थानीय समानुसार, दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जबकि भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा. मौसम रिपोर्ट पर नजर डालें, शुक्रवार को दिन के समय टौरंगा में मौसम साफ रहने वाला है. दिन के समय बारिश की संभावना सिर्फ 10 फीसदी है. इसका मतलब है फैंस को पूरे 50 ओवर का मैच देखने को मिलेगा. अभी तक इस वनडे सीरीज में एक भी मुकाबला 50-50 ओवर का नहीं हो पाया है, लेकिन चौथे मुकाबले में यह कमी पूरा होने की उम्मीद है. रात के समय टौरंगा में तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

श्रेयस अय्यर संभालेंगे कमान

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी. श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखाई देंगे. दरअसल, वनडे टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए वनडे टीम से अलग हो गए हैं. ऐसे में टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को सीरीज के आखिरी 2 वनडे मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई.

भारत सीरीज में 2-0 से आगे

फिलहाल इस सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है. भारत ने पहले वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 4 रन (DLS) मेथड से जीत मिली थी. इसके बाद तीसरा वनडे मैच रद्द हो गया था. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम चौथा वनडे मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी.